Viabilità: al via l’intervento sulla Sp 6 di Bergiola Maggiore (Massa)

venerdì, 2 ottobre 2020, 13:23

Via libera ai lavori di manutenzione lungo la Sp 6 Bergiola Maggiore nel comune di Massa: si è infatti conclusa la procedura per l’affidamento di due interventi per un totale di circa 54 mila euro.

Ad aggiudicarsi i lavori è stata la ditta Terra Uomini e Ambiente SRL di Castelnuovo Garfagnana che interverrà in due punti della strada: al km 2, 645 e al km 3,400.

Verranno effettuati il contenimento, la manutenzione straordinaria e il rivestimento con reti della scarpata di monte.