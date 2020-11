ASL Toscana nord ovest: l’attività aggiuntiva verrà corrisposta il 21 dicembre

Altre notizie brevi

La responsabile della Zona Apuana Monica Guglielmi, anche a nome della Direzione e del personale dell'Azienda USL Toscana nord ovest, esprime grande dolore per la prematura scomparsa del dottor Nazzareno Catalano, medico di famiglia di Massa."Ho conosciuto Nazzareno tanti anni fa.

"Come Amministrazione ci uniamo al dolore della famiglia, di tutti gli amici e di tutti i pazienti per la scomparsa avvenuta questa notte del Dott. Nazzareno Catalano - ha detto il sindaco di Montignoso Gianni Lorenzetti - medico e uomo sempre attento alle esigenze e alle necessità del territorio e dei...

Il consiglio provinciale di Massa-Carrara ha approvato, con il voto a favore della maggioranza e l’astensione dell’opposizione il piano provinciale di programmazione dell’offerta formativa e del dimensionamento scolastico per l’anno scolastico 2021-2022 che ora passa alla Regione Toscana per il definitivo assenso.

E’ molto importante donare il sangue e gli emocomponenti, quali plasma e piastrine per garantire la cura dei pazienti anemici e gli interventi chirurgici, ma oggi è altrettanto importante donare il plasma immune. Infatti a seguito dell’epidemia in corso da Covid 19, una nuova tipologia di donazione è stata attivata nei nostri centri trasfusionali, di Massa, Pontremoli...

La Commissione Progetto Donna per le Pari Opportunità del Comune di Carrara comunica di aver creato una pagina Facebook "CPO-Commissione-Progetto-Donna-Pari-Opportunità" dedicata allo scopo di informare sulle varie iniziative, nell'ambito della propria competenza istituzionale, che verranno intraprese durante il suo mandato.

L'Associazione Musicale Diapason, in collaborazione con la provincia di Massa-Carrara, presenta la 10^ edizione del Concorso Internazionale per Giovani Musicisti "Città di Massa".

Tirreno C.T. e Balnearia sono due appuntamenti di riferimento a livello nazionale per il segmento dell'ospitalità e dell'outdoor e quindi, nonostante le criticità imposte dalla situazione Covid, Tirreno Trade è già al lavoro per organizzarle. Compatibilmente con gli effetti della crisi scatenata dalla pandemia e con la situazione che si registrerà nei prossimi...

La Confartigianato Imprese di Massa Carrara comunica che sono ancora disponibili posti per partecipare a due nuovi corsi integrali e di aggiornamento per gli addetti ad attività alimentari (CORSI HACCP). I corsi inizieranno venerdì 27 novembre 2020. In conformità alle recenti disposizioni normative in materia di contrasto e contenimento della diffusione del virus...

Sono 447 mila gli euro (al lordo dell’iva e degli oneri contributivi) a disposizione per la progettazione definitiva ed esecutiva su due istituti gestiti dalla Provincia di Massa-Carrara: il Servizio Patrimonio e fabbricati dell’ente di Palazzo Ducale ha infatti pubblicato due avvisi con cui ha avviato un’indagine di mercato svolta in...

Confartigianato Imprese Massa Carrara esprime la sua adesione convinta a questo importante appuntamento attraverso cui ogni anno si richiama con forza l'attenzione di tutti su un fenomeno che coinvolge ancora oggi nel mondo milioni di donne, di tutte le classi, etnie e fasce d’età.