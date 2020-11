Aulla: mercato del sabato solo per generi alimentari

Altre notizie brevi

mercoledì, 18 novembre 2020, 19:24

Un evento che si colloca nella giornata mondiale dei diritti del bambino che è il 20 novembre ma che allunga la sua riflessione fino alla giornata mondiale per l’eliminazione della violenza sulle donne che si celebra il 25 novembre: “ Madri e padri: la base sicura contro la violenza…in genere”...

mercoledì, 18 novembre 2020, 17:26

"Apprendiamo con disappunto - afferma Elisa Montemagni, capogruppo della Lega in consiglio regionale - dei palesi ritardi in merito ai doverosi interventi previsti al ponte di Via Menconi ad Avenza che comporterebbero, tra l'altro in un periodo emergenziale come quello che stiamo vivendo, seri problemi ai commercianti del posto."

mercoledì, 18 novembre 2020, 17:22

Buongiorno con le castagne e la farina Dop della Lunigiana. Le telecamere del Tg3 della Toscana saranno giovedì 19 novembre, alle ore 7.45, in diretta da Licciana Nardi, e più precisamente dall'agriturismo Montagna Verde di Apella, per parlare della stagione delle castagne e della dolce farina della Lunigiana che può...

mercoledì, 18 novembre 2020, 17:15

"Ci sono tante attività che stanno vivendo un momento molto difficile a causa delle chiusure e delle limitazione necessarie a contenere la pandemia. Come molti altri rappresentanti istituzionali locali e nazionali, ricevo ogni giorno segnalazioni di difficoltà e timori sul proprio futuro da tanti cittadini di Massa Carrara e quindi...

mercoledì, 18 novembre 2020, 13:34

L’amministrazione comunale di Carrara ha deciso di aderire all’invito della presidente dell’Ordine degli Psicologi della Toscana Maria Antonietta Gulino, in occasione della Giornata Mondiale dei Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza che sì celebra venerdì 20 novembre, nella ricorrenza dell'approvazione della Convenzione ONU sui diritti dei bambini e adolescenti.

mercoledì, 18 novembre 2020, 11:11

Il Parco Regionale delle Apuane scrive ai musei, agli operatori del settore agricolo, a quelli del settore estrattivo e agli operatori turistici del territorio interessati al redigendo Piano integrato del Parco. L'obiettivo è di elaborare un piano che sia quanto più in grado di rappresentare i bisogni dei cittadini e delle forze economiche attive...

mercoledì, 18 novembre 2020, 11:02

Un ringraziamento sentito da parte del direttore sanitario dell'ospedale Apuane, Giuliano Biselli, alla dirigenza e ai lavoratori della società Solvay di Massa.La Società Solvay ha infatti donato accessori per la vestizione del personale sanitario per un valore di 4mila euro."Un importante gesto di solidarietà - commenta Biselli - che ci fa...

mercoledì, 18 novembre 2020, 08:53

Il Film Club Pietro Germi la Spezia suggerisce questa idea: comprare italiano da chi causa lockdown è in difficolta, la nostra iniziativa "Cinema chiuso? Cuore Aperto" Cosa prevede l'iniziativa? Tutti i martedi e i giovedi il Nuovo dalle ore 10.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle ore 18.00 apre lo sportello di...

martedì, 17 novembre 2020, 19:31

Telefoni roventi per le prenotazioni di "Occhio al Neo", il progetto di monitoraggio dei tumori della pelle organizzato da Nausicaa presso le farmacie comunali di Carrara, Fivizzano e Massa sotto la direzione scientifica di Giovanni Bagnoni, direttore della dermatologia di Livorno e Massa-Carrara.

martedì, 17 novembre 2020, 19:29

Il Comune di Carrara informa che il campo scuola in via Bassagrande a Marina di Carrara resta chiusoa seguito dell'inserimento della Toscana nelle zone rosse, come da ordinanza del Ministero della Salute del 13 novembre (ai sensi dell'art. 3 comma 4 lettera d) del DPCM del 3 novembre 2020).