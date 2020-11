Battistini (Lega): "Nardi pensi a usare il suo ruolo di presidente di commissione a Roma per portare soluzioni efficaci per i lavoratori Sanac da attuare insieme"

lunedì, 2 novembre 2020, 13:06

Il consigliere Battistini (Lega) replica alle dichiarazioni dell'On. Nardi sulla Sanac: "Forse l'On. Nardi non ha letto attentamente il mio comunicato. Quello che ho scritto era il resoconto di ciò che era emerso dall'incontro con i sindacati durante la commissione Attività produttive del comune di Massa di venerdì scorso. Dato che su nessuno dei punti sollevati l'Onorevole ha risposto, preferendo attaccarmi gratuitamente, con pazienza glieli ribadisco. 1) Gli incontri che sta svolgendo a Roma, di cui ero perfettamente a conoscenza, ci è stato detto che al momento non stanno aggiungendo nuove informazioni rispetto a quelle già note. Mi domando quindi se saranno sufficienti dato che questa situazione è sul tavolo del Governo da oltre un anno e come lei stessa ha ammesso in precedenti sue dichiarazioni alla stampa "di tempo se ne è perso anche troppo". Potrebbe per esempio adoperarsi affinchè al prossimo tavolo al MISE fosse presente il Ministro. 2) Dalla Regione Toscana sembra che nessuno abbia dato segni di vita su questa problematica, dalle recenti elezioni. 3) L'On. Nardi nelle settimane precedenti aveva annunciato convocazioni anche degli Enti Locali ma al momento nessuna convocazione è giunta al Comune di Massa. L'Onorevole ci avrà ripensato?"



"Inoltre respingo con indignazione e fermezza l'accusa che l'Onorevole fa alla Lega di voler fare campagna elettorale sulla pelle dei lavoratori: un'affermazione sgradevole e non veritiera.

Per quanto riguarda la commissione comunale che presiedo, nonostante non sia possibile per noi agire direttamente sulla questione, durante la prossima seduta disponibile è già mia intenzione mettere all'ordine del giorno la stesura di un documento condiviso da tutte le parti politiche rivolto a tutte le personalità istituzionali che possono far sentire la loro voce per i lavoratori Sanac".



"Il mio unico scopo, sia con la seduta di commissione che col mio precedente comunicato, è di mantenere alta l'attenzione dell'opinione pubblica sui lavoratori Sanac: questo è un momento cruciale, data la prossima scadenza della fideiussione, percui è senz'altro il caso di suonare la sveglia a tutti coloro che hanno la reale possibilità di agire e hanno l'onere e onore di rappresentare la nostra comunità nelle sedi istituzionali preposte allo scopo. Il fine è quello di collaborare assieme, senza distinzioni di bandiera politica, uniti in un'unica battaglia per non scollegare il futuro di Sanac a quello dell'ex Ilva. L'Onorevole è in grado di dirci almeno se la politica romana è d'accordo su questa battaglia?"