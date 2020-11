Commissione su discarica ex Cava Fornace: Lenzetti polemico

mercoledì, 11 novembre 2020, 12:24

Lunedì 9 novembre si è svolta a Montignoso la commissione sulla discarica di ex Cava Fornace che avrebbe dovuto discutere, tra le altre cose, delle analisi di Arpat e la situazione delle acque.

Erano presenti, con interessanti interventi tutti i rappresentanti dell'opposizione Montignosina, la vice sindaca di Pietrasanta Bartoli, L'assessore di Forte dei Marmi Ghiselli, Italia Nostra ed il comitato contro la discarica.

Il consigliere Paolo Lenzetti segnala come nessun membro della maggioranza abbia ritenuto opportuno partecipare: "Infatti - afferma -, come quasi sempre accade erano presenti solo i rappresentanti della minoranza, a significare come siano chiare e diverse le sensibilità sul tema. Questo atteggiamento, che andrebbe comunque evidenziato e indagato dal sindaco e dal segretario comunale, palesa come la pensano e quale sia la volontà di giunta e maggioranza sulla discarica e sul suo futuro. Ma del resto le forze di maggioranza, con sindaco Lorenzetti in testa, tranne alcune dichiarazioni propogandistiche, in questi anni, su cava fornace ha sempre tenuto un profilo molto basso, spesso contro le istanze del comitato e dei cittadini, diversamente dai comuni di Forte dei Marmi e Pietrasanta, che stanno dimostrando, a tutela dell'ambiente e degli interessi dei cittadini, un reale e concreto interesse sul tema discarica di cava fornace. Peraltro Forte dei Marmi incontrerà sul tema la regione il 17 novembre".

Il consigliere Paolo Lenzetti, in consiglio comunale, in una interrogazione aveva chiesto, dopo le analisi Arpat e le conseguenti ordinanze, di 4 mesi fa, di divieto di utilizzo acque di alcuni pozzi privati, un monitoraggio sulle acque dei pozzi privati di Renella, visto anche oltre 1 milioni di euro di royialties percepiti dal comune.

"Nonostante le preoccupazioni crescenti dei cittadini e dei residenti, non è stato fatto nulla e nulla è in programma in tal senso. Mentre a Forte dei Marmi ed a Pietrasanta, a tutela della salute e dell'ambiente, di concerto con i cittadini e comitati, si adottano atti indirizzati al controllo sulla discarica ed origine delle contaminazioni delle acque, a Montignoso Lorenzetti e giunta optano per il nulla assoluto" conclude.