Consiglio provinciale: giovedì 26 novembre la prossima seduta

Altre notizie brevi

martedì, 24 novembre 2020, 16:03

Domani è il 25 novembre, data in cui si celebra la “Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne”, e da 10 anni il Centro Donna Lunigiana, gestito dalla Società della Salute della Lunigiana, offre un servizio di accoglienza e consulenza alle donne vittime di violenza e non.

martedì, 24 novembre 2020, 14:38

Così la Lega attacca: "Centrosinistra che confusione! Dispiace vedere il centrosinistra massese che pubblica un comunicato pieno di inesattezze e volto a far credere falsità ai cittadini: noi non siamo per questo modo di fare politica.

martedì, 24 novembre 2020, 12:24

L'emergenza sanitaria non ferma l'attività della sezione arbitri Aia di Carrara con l'organizzazione del nuovo corso cui si sono già iscritti 12 futuri 'fischietti'. Le adesioni chiuderanno a fine mese quindi inizieranno le lezioni in videoconferenza, in ottemperanze alle normative anti-Covid. Al termine del corso i candidati sosterranno un esame per poi...

lunedì, 23 novembre 2020, 18:07

“L'attività oculistica continua regolarmente e non si è mai interrotta - lo spiega Franco Passani, direttore dell'unità operativa di Oculistica per l'ambito di Massa e Carrara - ed è una precisazione importante per i pazienti ed i cittadini che usufruiscono della nostra struttura affinché non vi siano atteggiamenti di paura che potrebbero...

lunedì, 23 novembre 2020, 14:21

La pandemia peggiora le condizioni di vita delle donne. In più l’emergenza sanitaria, costringendo alla convivenza forzata, fa riesplodere la violenza sulle donne e i dati di ActionAid lo dimostrano in modo inequivocabile. Le denunce tra marzo e giugno 2020 registrano un balzo del 120 per cento rispetto allo stesso...

lunedì, 23 novembre 2020, 13:13

"A detta del sindacato Nursind - afferma Elisa Montemagni, capogruppo in consiglio regionale della Lega - la situazione lavorativa relativa agli infermieri operativi nel distretto apuano-lunigianese sta diventando sempre più complessa, considerando che una cinquantina di loro sono risultati positivi al Coronavirus." "Pare, inoltre-prosegue il Consigliere-che non ci sia un'adeguato...

lunedì, 23 novembre 2020, 12:26

Il presidente della Consulta provinciale delle persone con disabilità, Pierangelo Tozzi, ha convocato la prossima seduta, via Skype per martedì 24 novembre 2020,alle ore 16,15.

lunedì, 23 novembre 2020, 12:08

Dopo il via libera da parte del Consiglio comunale, che ha approvato la delibera n.73 nel corso del Consiglio comunale di venerdì 20 novembre, l’Amministrazione comunale informa che è stata prorogata al 7 gennaio 2021 la scadenza per presentare eventuali osservazioni al POC (Piano operativo Comunale).

lunedì, 23 novembre 2020, 12:07

Passo in avanti per il consolidamento del versante e la prevenzione di nuove frane lungo la Sp 5 Bassa Tambura, nel Comune di Massa: il Servizio Tecnico della Provincia di Massa-Carrara ha infatti approvato in linea tecnica il progetto esecutivo.

lunedì, 23 novembre 2020, 10:21

"Buone notizie per i lavoratori dell'artigianato toscano: nei prossimi giorni riceveranno il pagamento della cassa integrazione per i mesi di luglio, agosto, settembre e buona parte di ottobre." Ad annunciarlo è il segretario generale aggiunto della Cisl Toscana, Ciro Recce."Venerdì – spiega Recce - il ministero del Lavoro ha firmato...