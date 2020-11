Consulta provinciale delle persone con disabilità: Martedì 24 novembre la prossima seduta

Altre notizie brevi

lunedì, 23 novembre 2020, 14:21

La pandemia peggiora le condizioni di vita delle donne. In più l’emergenza sanitaria, costringendo alla convivenza forzata, fa riesplodere la violenza sulle donne e i dati di ActionAid lo dimostrano in modo inequivocabile. Le denunce tra marzo e giugno 2020 registrano un balzo del 120 per cento rispetto allo stesso...

lunedì, 23 novembre 2020, 13:13

"A detta del sindacato Nursind - afferma Elisa Montemagni, capogruppo in consiglio regionale della Lega - la situazione lavorativa relativa agli infermieri operativi nel distretto apuano-lunigianese sta diventando sempre più complessa, considerando che una cinquantina di loro sono risultati positivi al Coronavirus." "Pare, inoltre-prosegue il Consigliere-che non ci sia un'adeguato...

lunedì, 23 novembre 2020, 12:08

Dopo il via libera da parte del Consiglio comunale, che ha approvato la delibera n.73 nel corso del Consiglio comunale di venerdì 20 novembre, l’Amministrazione comunale informa che è stata prorogata al 7 gennaio 2021 la scadenza per presentare eventuali osservazioni al POC (Piano operativo Comunale).

lunedì, 23 novembre 2020, 12:07

Passo in avanti per il consolidamento del versante e la prevenzione di nuove frane lungo la Sp 5 Bassa Tambura, nel Comune di Massa: il Servizio Tecnico della Provincia di Massa-Carrara ha infatti approvato in linea tecnica il progetto esecutivo.

lunedì, 23 novembre 2020, 10:21

"Buone notizie per i lavoratori dell'artigianato toscano: nei prossimi giorni riceveranno il pagamento della cassa integrazione per i mesi di luglio, agosto, settembre e buona parte di ottobre." Ad annunciarlo è il segretario generale aggiunto della Cisl Toscana, Ciro Recce."Venerdì – spiega Recce - il ministero del Lavoro ha firmato...

sabato, 21 novembre 2020, 17:33

Donazioni per sostenere i cittadini in difficoltà. L'appello dell'assessore Giorgia Podestà: «Grande prova di umanità, grazie a chi ha contribuito fino ad ora e a chi continuerà a farlo».

sabato, 21 novembre 2020, 17:12

Prorogato fino alle ore 24 di oggi l'allerta di 'codice giallo' per vento attualmente in corso. La Sala operativa unificata della Protezione civile regionale comunica che la criticità riguarderà quasi tutta la regione, ad eccezione di alcune aree nella Toscana settentrionale. Il tempo sarà stabile e soleggiato.

sabato, 21 novembre 2020, 13:17

Anche in tempo di Covid continua l'attività di screening oncologico negli ambulatori della Azienda USL Toscana nord ovest. La lotta al carcinoma mammario, al tumore del collo dell'utero e al tumore dell'intestino si fa, infatti, soprattutto grazie alla prevenzione e alla diagnosi precoce, per cui è fondamentale aderire alle campagne di screening...

venerdì, 20 novembre 2020, 20:15

In merito alla notizia delle persone in attesa davanti al centro socio sanitario di Avenza, l'Azienda USL Toscana nord ovest precisa quanto segue.

venerdì, 20 novembre 2020, 19:53

In relazione alla denuncia della UIL sui casi di positività al monoblocco di Carrara, la medicina preventiva della ASL Toscana nord ovest, fa presente che la procedura aziendale 901 "Sorveglianza sanitaria degli operatori esposti al rischio di infezione da Covid-19", stabilisce i criteri di valutazione del rischio di contatto, basso/medio/alto,...