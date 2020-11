Cordoglio del sindaco per la scomparsa del dottor Catalano

venerdì, 27 novembre 2020, 16:27

"Come Amministrazione ci uniamo al dolore della famiglia, di tutti gli amici e di tutti i pazienti per la scomparsa avvenuta questa notte del Dott. Nazzareno Catalano - ha detto il sindaco di Montignoso Gianni Lorenzetti - medico e uomo sempre attento alle esigenze e alle necessità del territorio e dei suoi cittadini. Proprio il Dott. Catalano, insieme ad un gruppo di altri medici e specialisti, ha contribuito alla nascita della Casa della Salute di Montignoso, una tra le prime strutture create in Toscana, un presidio sanitario che ha permesso in questi anni un lavoro fondamentale di vicinanza e di assistenza alle famiglie e a tutta la popolazione di Montignoso".