Covid-19, obbligo di medico in Toscana per trasferirsi nelle seconde case

Altre notizie brevi

venerdì, 6 novembre 2020, 18:00

Il primo cittadino di Carrara, Francesco De Pasquale, torna ad aggiornare i propri concittadini invitandoli a restare a casa nel week-end visto il grande numero di contagi:"Care concittadine e cari concittadini,Vi aggiorno sull’andamento dell’epidemia sul nostro territorio comunale e lo faccio in una giornata particolarmente importante, visto che con oggi...

venerdì, 6 novembre 2020, 17:40

“Sono sconcertato da quanto emerso con la nostra interrogazione sui controlli che il Comune dovrebbe fare alle cave del comprensorio massese: la quasi totalità dei siti estrattivi di Massa, sono stati oggetto solamente di un sopralluogo in tre anni e temo che addirittura alcune cave non siamo mai state controllate”.

venerdì, 6 novembre 2020, 16:49

La Lega alla Camera dei deputati ha presentato un'interrogazione scritta al ministro dell'Ambiente Costa per sapere "se per la valutazione del progetto del nuovo ponte di Albiano intenda adottare un procedimento snello e accelerato, oppure quello di verifica di assoggettabilità a Via-Valutazione impatto ambientale".

venerdì, 6 novembre 2020, 16:32

Il comune di Carrara ha partecipato alla iniziativa regionale "Centomila orti in Toscana” presentando un progetto da 131.000 euro, ottenendo un finanziamento pari al 70% del progetto per circa 90.000 euro. L'iniziativa regionale prevedeva un cofinanziamento comunale di almeno il 30%.

venerdì, 6 novembre 2020, 14:05

Considerata la difficoltà del momento, l’Azienda USL Toscana nord ovest rinnova l'invito alla popolazione a recarsi in Pronto Soccorso solo in caso di urgenze non differibili e non gestibili dal proprio medico o pediatra di famiglia oppure dalla continuità assistenziale (ex guardia medica).

venerdì, 6 novembre 2020, 12:25

“Non isoliamo le persone anziane, né a casa loro né nelle Rsa e nelle case di riposo. Gli anziani sono cittadini come tutti gli altri e hanno doveri, ma anche diritti, e non possono essere soggetti a misure di isolamento anagrafico forzato.

venerdì, 6 novembre 2020, 12:24

In tutta l’Azienda USL Toscana nord ovest è stata prorogata fino al 20 novembre la sospensione dell’attività ordinaria della Medicina dello Sport.In questi giorni il personale della medicina dello sport è impegnato in attività correlate alla prevenzione per potenziare il servizio di Igiene Pubblica in considerazione dell’alto numero di nuovi positivi...

venerdì, 6 novembre 2020, 12:19

L'Azienda USL Toscana nord ovest informa tutti propri utenti che, in considerazione della emergenza sanitaria in atto, i piani autorizzativi di pannoloni e traverse in scadenza nei mese di novembre e dicembre 2020 saranno rinnovati automaticamente per 12 mesi.

venerdì, 6 novembre 2020, 11:40

Esprime commozione Confcommercio Massa Carrara, nell'apprendere la notizia della scomparsa di Ruggero Bianchini, storico commerciante massese e fondatore dell'atelier "Bianchini Sposi". "A pochissimi giorni dall'addio a Gino Beghini – dice il presidente provinciale dell'associazione Giuseppe Pieretti -, ecco un'altra notizia che ci colpisce al cuore e ci rattrista molto.

venerdì, 6 novembre 2020, 10:37

L'impegno dei Cinema garibaldi Carrara, Astoria Lerici e Il Nuovo la Spezia nel sostegno alle sale prosegue senza indugi. Il prossimo 8 novembre si celebra la la V Edizione della Giornata Europea del Cinema d'Essai, una manifestazione organizzata da CICAE (Confédération Internationale des Cinémas d'Art et d'Essai) con il sostegno di Europa Cinemas,...