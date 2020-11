Covid, De Pasquale: "Quasi 400 casi, questo fine settimana restate a casa"

venerdì, 6 novembre 2020, 18:00

Il primo cittadino di Carrara, Francesco De Pasquale, torna ad aggiornare i propri concittadini invitandoli a restare a casa nel week-end visto il grande numero di contagi:



"Care concittadine e cari concittadini,

Vi aggiorno sull’andamento dell’epidemia sul nostro territorio comunale e lo faccio in una giornata particolarmente importante, visto che con oggi sono entrate in vigore le nuove misure disposte dal decreto del 3 novembre che vedono la nostra Regione Classificata in zona gialla, quindi con il livello di rischio più basso. Questo però non deve trarci in inganno. Dobbiamo tenere alta la guardia. Pensate che oggi solo nella nostra città abbiamo quasi 400 casi attivi, 396 per la precisione. Di questi 373 sono persone contagiate che si trovano a casa, 18 sono ricoverate e 5 in residenze sanitarie. Come vedete si tratta di numeri preoccupanti che mettono in affanno il nostro sistema sanitario. Non a caso l’azienda sanitaria ha chiesto a tutti, di recarsi al pronto soccorso solo per urgenze non differibili e non gestibili dal proprio medico o pediatra di famiglia oppure dalla guardia medica.

Dobbiamo frenare i contagi e possiamo farlo indossando la mascherina, lavando spesso le mani, mantenendo le distanze e riducendo al massimo le occasioni di socializzazione e le uscite.

A conferma delle difficoltà del sistema, negli ultimi giorni, ho ricevuto diverse segnalazioni di ritardi e disagi da parte dei cittadini, costretti ad attendere oltre il dovuto per sottoporsi o avere il risultato del tampone. Questi problemi sono stati sottoposti anche questa mattina all’azienda sanitaria ma non possiamo nasconderci che in una situazione così delicata, la mancanza di personale e di strumentazioni rendono impossibile garantire l’adeguato livello del servizio.



Per cercare di far fronte a questi disagi, domani entrerà in funzione il centro per la tracciabilità dei contatti dei casi positivi allestito da Regione Toscana a CarraraFiere con 150 addetti, tra laureandi in scienze mediche e medici in pensione. Il loro compito sarà quello di raggiungere telefonicamente le persone positive al Covid e ricostruire la “filiera” dei contatti a rischio. Il servizio, che coprirà l’intero territorio dell’azienda Usl Toscana Nord Ovest, sarà a mio parere uno strumento fondamentale, anche nell’ottica di calibrare sulla realtà del territorio le misure da attuare per arrestare questa terribile pandemia.



Vi informo inoltre che mantenendo fede all’impegno che mi ero preso, ho scritto alla presidente del Consiglio e al presidente della Regione Toscana per riportare le istanze degli operatori del mondo del commercio, della ristorazione e del fitness che ho incontrato nelle ultime settimane. Come ho detto questa interlocuzione è fondamentale per dare risposte efficaci che siano in grado di frenare i contagi senza stroncare il tessuto economico, produttivo e commerciale del nostro Paese. Nel corso dei colloqui è emersa una generalizzata richiesta di agevolazioni su tasse e contributi, ma anche la proposta di un intervento che possa dare sollievo sul fronte del pagamento dei canoni di locazione e mutui, prevedendo sostegni non solo per gli affittuari ma anche per i proprietari degli immobili. Tra le richieste rivolte direttamente all’amministrazione comunale c’era anche quella di dare visibilità ai servizi “straordinari” attivati da alcuni operatori per far fronte alle restrizioni: per questo ormai da qualche settimana abbiamo pubblicato sul sito istituzionale del comune, che vi invito a visitare, l’elenco dei ristoratori che effettuano consegne a domicilio e asporto. La lista verrà pubblicata anche su questa pagina Facebook.



Concludo rispondendo a chi in queste ore lancia l’allarme sulle seconde case. La Regione Toscana ha diramato oggi una ordinanza che ripropone le disposizioni già adottate la scorsa primavera in cui vieta il trasferimento da altre regioni a coloro che non abbiano qui il proprio medico di famiglia o pediatra. La misura punta a evitare il sovraccarico del sistema sanitario ed è pienamente condivisibile. Auspico quindi che vengano avviati controlli serrati agli accessi autostradali e che i comuni vengano messi nelle condizioni di effettuare gli accertamenti necessari perché, come ci ha insegnato l’esperienza dello scorso marzo, con le sole forze della nostra Polizia Municipale è impensabile riuscire a farlo con la capillarità che i cittadini giustamente si aspettano.

Concludo quindi rilanciando l’appello in vista del fine settimana. Indossate la mascherina, lavate spesso le mani, limitate i contatti sociali e restate a casa.

Solo con qualche sacrificio in più oggi, potremo evitare restrizioni più severe domani".