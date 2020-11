Creata la pagina Facebook della CPO di Carrara

venerdì, 27 novembre 2020, 15:51

La Commissione Progetto Donna per le Pari Opportunità del Comune di Carrara comunica di aver creato una pagina Facebook "CPO-Commissione-Progetto-Donna-Pari-Opportunità" dedicata allo scopo di informare sulle varie iniziative, nell'ambito della propria competenza istituzionale, che verranno intraprese durante il suo mandato.



"Si è pensato di attivarla - spiega la presidente della Commissione Progetto Donna per le Pari Opportunità Francesca Menconi - il 25 novembre, in occasione della giornata per l'eliminazione della violenza contro le donne, come primo evento da condividere. Nella pagina si potranno ricevere segnalazioni, osservazioni e suggerimenti riguardanti condizioni di discriminazione con l'obiettivo di porvi attenzione ed espletare al meglio il proprio servizio verso le cittadine e i cittadini. Il sito è regolato secondo le norme vigenti in materia".



Questo il link: https://www.facebook.com/CPO-Commissione-Progetto-Donna-Pari-Opportunit%C3%A0-106392764640866/?modal=admin_todo_tour