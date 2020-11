Donazioni all'ospedale Apuane: la Asl ringrazia la società Solvay

mercoledì, 18 novembre 2020, 11:02

Un ringraziamento sentito da parte del direttore sanitario dell'ospedale Apuane, Giuliano Biselli, alla dirigenza e ai lavoratori della società Solvay di Massa.



La Società Solvay ha infatti donato accessori per la vestizione del personale sanitario per un valore di 4mila euro.



"Un importante gesto di solidarietà - commenta Biselli - che ci fa sentire la vicinanza del territorio in un momento così difficile come quello che stiamo vivendo a causa dell’emergenza Covid".