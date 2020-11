"E' opportuno indire un bando Estar per reclutare personale dei Cup, quando nella provincia di Massa Carrara sono già a disposizione lavoratori qualificati il cui contratto è scaduto da 7 anni?"

Altre notizie brevi

martedì, 3 novembre 2020, 16:04

L’emergenza Coronavirus in Toscana è al livello 3 di allerta (intorno ai 1300 ricoveri) e la Regione ha chiesto alle Asl di iniziare ad utilizzare in questa fase anche i piccoli ospedali, per alleggerire la pressione sui presidi più grandi.

martedì, 3 novembre 2020, 13:35

Fp Cisl Toscana Nord organizza un nuovo corso in modalità digitale mirato alla formazione completa per i concorsi pubblici per i posti di agente della polizia municipale. L'inizio delle lezioni sarà a metà novembre. Il corso si articolerà in 20 incontri con orario 20.30-22

lunedì, 2 novembre 2020, 19:02

"La prossima settimana la biglietteria della stazione Massa Centro dovrebbe riaprire. Questa la rassicurazione dai vertici di FS che ho sentito per chiedere un immediato intervento volto a limitare il disagio dei viaggiatori", così la deputata Pd di Massa Carrara e presidente della Commissione Attività produttive della Camera, Martina Nardi,...

lunedì, 2 novembre 2020, 13:06

Il consigliere Battistini (Lega) replica alle dichiarazioni dell'On. Nardi sulla Sanac: "Forse l'On. Nardi non ha letto attentamente il mio comunicato. Quello che ho scritto era il resoconto di ciò che era emerso dall'incontro con i sindacati durante la commissione Attività produttive del comune di Massa di venerdì scorso. Dato che su...

lunedì, 2 novembre 2020, 11:42

Così il circolo giovanile Anpi “Comandante Vico” sull'approvazione, da parte del consiglio provinciale, della realizzazione di una statua a Carrara in memoria dei partigiani sovietci: "Apprendiamo con grande soddisfazione la notizia dell’approvazione, da parte del consiglio provinciale, della realizzazione di una statua a Carrara in memoria dei partigiani sovietici che...

lunedì, 2 novembre 2020, 10:37

Il Festival prosegue sul web con Rewind Con-vivere, un programma ricco di conferenze divise per temi, che si sono tenute nel settembre scorso, con qualche inserto tratto dalle edizioni precedenti.

domenica, 1 novembre 2020, 13:27

"Spiace che il consigliere comunale della Lega Marco Battistini non abbia potuto seguire i lavori della Commissione da me presieduta e così non abbia potuto informarsi adeguatamente. Ma, come mi ero impegnata a fare, ho svolto un ciclo di audizioni sulla vicenda Sanac legata, come il consigliere certo sa, alla...

sabato, 31 ottobre 2020, 09:30

Oggi sarà l'ultimo giorno di lavoro dietro la scrivania della segreteria della Croce Bianca di Massa per Paola Bertipagani. Il primo giorno risale a circa 40 anni fa, nel 1981. Una fedeltà assoluta e una dedizione esemplare al proprio lavoro che l'ha vista impegnata nella contabilità e nel settore delle...

venerdì, 30 ottobre 2020, 19:42

Il Partito Democratico di Massa-Carrara si associa a questo grido unanime che si è alzato dopo la morte di ben due persone negli ultimi due giorni: "Nell’esprimere alla famiglia le più sentite condoglianze e una sincera vicinanza per la tragedia che le ha colpite riteniamo imprescindibile che la sicurezza sul...

venerdì, 30 ottobre 2020, 19:39

Il primo cittadino di Carrara, Francesco De Pasquale, torna ad aggiornare i propri concittadini a seguito dell'aumento dei contagi da Covid-19 nel suo comune:"Care concittadine e cari concittadini,I contagi da covid-19 continuano a salire in modo preoccupante anche nella nostra città.