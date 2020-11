Fantozzi (FdI): "L'ospedale di Pontremoli non è assolutamente in grado di fungere da presidio Covid"

Altre notizie brevi

mercoledì, 11 novembre 2020, 14:24

Master S.r.l., società in house del Comune di Massa, in ottemperanza alle disposizioni previste per contrastare l'emergenza da Covid-19 ed evitare assembramenti, informa che è possibile accedere agli sportelli solo previo appuntamento telefonico.

mercoledì, 11 novembre 2020, 12:24

Lunedì 9 novembre si è svolta a Montignoso la commissione sulla discarica di ex Cava Fornace che avrebbe dovuto discutere, tra le altre cose, delle analisi di Arpat e la situazione delle acque.

mercoledì, 11 novembre 2020, 12:23

«Dal Governo arrivano importanti novità per le associazioni e le società sportive dilettantistiche (Asd – Ssd) che si ritrovano a dover affrontare difficoltà legate alle restrizioni previste dalle misure anti-Covid. Per questi soggetti, il Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, mette infatti a disposizione un contributo...

mercoledì, 11 novembre 2020, 10:04

le novità del Cinema Garibaldi Carrara sulla piattaforma streaming MioCinema non si fermano: in arrivo sulla piattaforma I Am Greta, a partire dal 14 novembre. Presentato con grande successo di critica alla 77^ Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia e al Toronto International Film Festival, il documentario è diretto dal regista svedese Nathan Grossman che...

martedì, 10 novembre 2020, 18:05

Venerdì 13 novembre alle ore 16,00 è in programma il 4° incontro del percorso partecipativo per l'adozione del Piano per il Parco, organizzato dal Garante della Regione Toscana per l'informazione e partecipazione in collaborazione con Ente Parco Regionale delle Alpi Apuane.

martedì, 10 novembre 2020, 17:51

È ulteriormente prorogata fino al 31 marzo 2021 la validità delle autocertificazioni in scadenza il 31 marzo 2020 (e già prorogate al 30 giugno 2020 e al 31 ottobre 2020) utili per le prestazioni rese in ambito sanitario, per le seguenti casistiche:

martedì, 10 novembre 2020, 17:43

La dirigenza provinciale di Confartigianato Imprese Massa Carrara esprime la propria soddisfazione per la conferma di Stefano Giannoni nel Consiglio Nazionale di Confartigianato Bruciatoristi/manutentori. Stefano Giannoni in precedenza era stato confermato anche alla presidenza regionale della categoria.

lunedì, 9 novembre 2020, 16:53

Sarà un'inaugurazione in forma ridotta, causa emergenza pandemia Covid-19, quella che si terrà domani, martedì 10 novembre 2020 alle ore 11 presso l'appartamento di via Piave a Carrara, un appartamento che potenzia il progetto "Luoghi comuni" finalizzato a creare percorsi verso la vita indipendente di persone con disabilità.Alla cerimonia saranno comunque presenti il...

lunedì, 9 novembre 2020, 15:03

A partire da oggi, 9 novembre 2020, la Biblioteca civica S. Giampaoli del Comune di Massa ha organizzato un servizio di "prestito da asporto" con una postazione mobile posizionata all'aperto nell'atrio della struttura.Previo appuntamento gli utenti potranno ritirare i materiali precedentemente prenotati ed effetture le restituzioni secondo il seguente orario:...

lunedì, 9 novembre 2020, 13:47

In vigore limitazioni alla circolazione lungo la Sp 1 di Montignoso: un senso unico alternato e la chiusura totale della strada (al massimo per 15 minuti per consentire lo sgombero di materiale) in due della strada e in due periodi successivi