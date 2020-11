Formazione a distanza: corso H.A.C.C.P. on line per addetti alle attività alimentari

mercoledì, 25 novembre 2020, 18:13

La Confartigianato Imprese di Massa Carrara comunica che sono ancora disponibili posti per partecipare a due nuovi corsi integrali e di aggiornamento per gli addetti ad attività alimentari (CORSI HACCP). I corsi inizieranno venerdì 27 novembre 2020. In conformità alle recenti disposizioni normative in materia di contrasto e contenimento della diffusione del virus covid-19, tutti i corsi di formazione si terranno in modalità E-LEARNING, e dunque la formazione in PRESENZA sarà sostituita con la modalità in VIDEOPRESENZA con uno streaming sincrono: la formazione sarà erogata mediante un evento formativo multimediale che prevede la compresenza temporale dei discenti e dei docenti che potranno interagire fra loro. In un momento di difficoltà economica come quello che stiamo attraversando diventa sempre più opportuno per un’Associazione come la Confartigianato, strettamente legata e attenta agli aspetti economici e sociali del territorio, avviare quelle azioni che possano, da una parte sostenere le imprese nella ripresa e dall’altra fornire nuove occasioni di lavoro ai disoccupati e ai giovani in cerca di occupazione. In questa ottica rientrano i corsi formativi per l’HACCP (corsi per addetti alle attività alimentari), obbligatori per tutti quei soggetti che operano o intendano operare nel settore della ristorazione e somministrazione di cibi e bevande.

Per informazioni e/o iscrizioni contattare:

0585-1980393 // 328/7431361

mail: l.franchi@confartigianato.ms.it