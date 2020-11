Garibaldi Carrara, Il Nuovo e Astoria: agenda dal 19 al 25 novembre

Il Film Club Pietro Germi la Spezia suggerisce questa idea: comprare italiano da chi causa lockdown è in difficolta, la nostra iniziativa "Cinema chiuso? Cuore Aperto" Cosa prevede l'iniziativa? Tutti i martedi e i giovedi il Nuovo dalle ore 10.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle ore 18.00 apre lo sportello di Via Colombo 99 al pubblico dove si potrà acquistare uno o più biglietti per il cinema, fare le nuove tessere e abbonamenti validi oltre che per Il Nuovo La Spezia, anche Astoria Lerici e Garibaldi Carrara , può essere un'idea regalo di Natale e si potrà cosi' aiutare a sostenere le sale in questo momento difficile.



Il voucher , le tessere per la scontistica , gli abbonamenti da 10, 15, e 50 ingressi avranno durata di 12 mesi dalla data di riapertura e saranno utilizzabili tutti i giorni della settimana, festivi compresi. Se alcune persone per le restrizioni sono impedite di raggiungere la sede di Via Colombo , si può prenotare telefonicamente al 348 5543921 e lo si può ricevere comodamente al suo indirizzo. NOVITA': PUOI ACQUISTARE I NUOVI ABBONAMENTI ON LINE TRAMITE IL NOSTRO SITO : https://ilnuovo.nuovospezia.18tickets.it/subscriptions

Abbiamo deciso di non fermarci in attesa di una incerta prossima apertura ma diventar più analitici e misurare la nostra performance proprio come fanno i giganti dell'e-commerce che sanno tutto dei loro clienti. I nostri cinema sono luoghi fisici e posti piacevoli dove si tornerà a condividere emozioni e passare piacevoli ore insieme (cosa che nessun gigante e piattaforma online può fare).Noi utilizziamo tutti gli strumenti che ci offre il web (sito, social network e lo stesso e-commerce) che oggi sono padroneggiati solo da un esercente su dieci. Siamo convinti che con le nostre prossime mosse in cantiere i nostri cinema ai tempi di Netflix non solo sopravvivono ma dopo la pandemia cresceranno , restando un presidio sul territorio proprio come una volta quando andare al cinema si passava da una generazione all'altra. VI CONSIGLIAMO IN TV

GIOVEDI 19 NOVEMBREOre 21.30 THE ART OF THE STEAL -L'ARTE DEL FURTO (Spike) Heist-comedy veloce e scattante che si affida ai canoni estetici di certo cinema pulp, un caleidoscopio di soluzioni visive e stilistiche. Il film ha il merito di correre veloce e senza tempi morti donando eguale spazio a tutti i personaggi coinvolti, interpretati da un cast di lusso in ottima forma.

Ore 23.20 DOORS: MR. MOJO RISIN' (Rai5) L.A. Woman, ultimo album dei Doors, è il testamento del "Re Lucertola". È musica, poesia, rabbia, malinconia e l'ultimo saluto (conscio?) del frontman; Morrison lascerà l'amata e odiata Los Angeles dopo l'incisione, alla volta di Parigi, in cerca di una nuova incarnazione: l'oblìo. Questa è la storia della sua genesi.



VENERDI 20 NOVEMBRE

Ore 21.00 LA GRANDE BELLEZZA (Iris) L'inconfondibile tocco di Sorrentino dà "vita" ad un mondo morto ed amorale, svelando ciò che si cela al di là alle apparenze; le musiche ed il montaggio sono perfettamente funzionali alla narrazione, guidando l'alternanza tra le atmosfere oniriche delle strade di Roma e il violento impatto delle feste notturne, chiassose e ridondanti.Encomiabile è l'interpretazione di Toni Servillo.

SABATO 21 NOVEMBREOre 16.20 REVENANT (Nove) Ai confini del mondo Inarritu ritrova le proprie convinzioni mascherate sotto la neve. L'essenzialità è una scelta felice. Hugh Glass desidera vendicarsi di due uomini che lo hanno derubato e abbandonato dopo essere rimasto ferito per colpa di un orso. Il film ha ottenuto 12 candidature e vinto 3 Premi Oscar.

Ore 21.10 FAI BEI SOGNI (RaiStoria) Dopo aver attraversato un'infanzia difficile, il giornalista Massimo continua a convivere con il ricordo lacerante della madre scomparsa. Il film ha ottenuto 6 candidature e vinto 2 Nastri d'Argento, 10 candidature a David di Donatello.Marco Bellocchio traspone il bestseller di Gramellini e accetta con umiltà il ruolo di narratore accessibile a grandi e piccini

DOMENICA 22 NOVEMBREOre 16.40 LA FAMIGLIA (La7) Storia di una famiglia, attraverso i ricordi di Carlo, professore di italiano in pensione. Il film ha ottenuto 1 candidatura a Premi Oscar, ha vinto 6 Nastri d'Argento, 7 candidature e vinto 6 David di Donatello, Un cast di altissimo livello per una riflessione sul nucleo di base della nostra società.

Ore 21.10 IN GUERRA PER AMORE (RaiMovie) Il film prende spunto da fatti documentati sullo sbarco degli americani per romanzare una storia d'amore inventata, quella tra Arturo e Flora. Il film ha ottenuto 3 candidature ai Nastri d'Argento, 7 candidature e vinto un premio ai David di Donatello.Una commedia che nasconde una visione indignata della realtà italiana passata e presente, con particolare attenzione allo strapotere mafioso in Sicilia.

Ore 23.05 LEONI PER AGNELLI (TV2000) Due ranger dell'esercito degli Stati Uniti, subiscono una serie di ingiustizie. Il clamore provocato da questi eventi coinvolgeranno a vario titolo un membro del Congresso, una giornalista e un professore.Redford dietro la macchina da presa utilizza la guerra come sfondo narrativo e struttura portante di un film impegnato e coinvolgente.



LUNEDI 23 NOVEMBREOre 19.30 LUIS SEPULVEDA LO SCRITTORE DEL SUD DEL MONDO (Rai5) un tuffo nella storia e nello spirito sudamericano, tra amicizie e viaggi nel "mondo alla fine del mondo", dall'Amazzonia alla Patagonia, dall'Europa mitteleuropea alla Spagna, attraverso la vita e l'opera di Luis Sepúlveda.

Ore 21.10 THE HOMESMAN (RaiMovie) Aderente agli standard del western, Lee Jones ricrea la poetica dei grandi spazi e la durezza della vita dei pionieri. Il film è basato sull'omonimo romanzo di Glendon Swarthout

Ore 22.15 NICO 1988 (Rai5)Susanna Nicchiarelli affronta la vita di Nico, una delle donne più affascinanti degli Anni Ottanta. Il film ha ottenuto 6 candidature ai Nastri d'Argento, 8 candidature e vinto 4 David di Donatello, Il film è stato premiato al Festival di Venezia,Gli ultimi anni di vita di Christa Päffgen, in arte Nico, attraverso una lettura della sua tormentata condizione esistenziale.

MARTEDI 24 NOVEMBREOre 18.50 LA BELLEZZA DEL SOMARO (Cine34) Sergio Castellitto alla regia per trattare il difficile tema del conflitto generazionale tra genitori e figli. Il film ha ottenuto 1 candidatura a David di Donatello. Indagine su una società che scivola verso un'irreversibile decadenza

Ore 21.20 TONYA (Rai4) Incentrato sulla pattinatrice americana Tonya Harding, al centro di uno scandalo nel 1994. Il film ha ottenuto 3 candidature e vinto un premio ai Premi Oscar, 2 candidature e vinto un premio ai Golden Globes,Un biopic indipendente sulla pattinatrice accusata di aver fatto aggredire una rivale, tra verità e ironia, della vita e del film.



MERCOLEDI 25 NOVEMBREOre 21.00 THE DREAMERS I SOGNATORI (Cine34)Triangolo amoroso per Bernardo Bertolucci .Filigrana di un cinema dei ricordi, nostalgica memoria di un vissuto, al contempo, privato e collettivo, La storia controversa di tre studenti, men che ventenni, due gemelli francesi, Théo e Isabelle (L. Garell e E. Green), e uno americano, Matthew (M. Pitt),che si incontrano a Parigi nei mesi che precedono la contestazione del maggio del '68.









QUELLO CHE VOLEVAMO FARVI VEDERE AL CINEMA QUESTA SETTIMANA, MA CHE CI HANNO IMPEDITO DI PROGRAMMARE

Al Nuovo Astoria Garibaldi vi hanno impedito di vedere:

LEZIONI DI PERSIANO Un uomo si finge persiano per sopravvivere a un campo di concentramento.Un film toccante e godibile in cui la lingua si fa non solo memoria, ma resistenza attiva e respiro vitale.

IL FUTURO SIAMO NOI Il documentario dà voce ai bambini di tutto il mondo impegnati in cause umanitarie.Un ritratto dei bambini che combattono per il loro futuro. Un film da far vedere in tutte le scuole

SYBIL LABIRINTI DI DONNA Una donna decide di stravolgere la sua vita e di seguire la passione. Inizia così un gioco di specchi che coinvolgerà non solo Sibyl e Margot ma tutti intorno a loro: l'attore fedifrago, la regista tradita, la sorella di Sibyl, il suo compagno e sua figlia Selma. Una galleria di personaggi che confluirà dritta dritta nel romanzo che l'autrice sta scrivendo.

MYSTIFY MICHEAL HUTCHENCE Un ritratto inedito del celebre musicista Michael Hutchence, leader e cantante della rock band australiana INXS.

LA VERITA' CHE VERRA' Questa è la storia della giovane madre Sandra che sfugge al suo fidanzato violento e combatte contro un sistema abitativo corrotto. Si prepara a costruire la propria casa e nel processo ricostruisce la sua vita e riscopre se stessa. Un piccolo film dai temi grandi e profondi, che parla direttamente al pubblico e cerca di ispirarlo



I CONSIGLI DELLA NOSTRA PIATTAFORMA STREAMING MIOCINEMA"The Specials – Fuori dal Comune",The Specials – Fuori dal comune è diretto da Olivier Nakache e Éric Toledano (i registi di Quasi Amici) e interpretato da Vincent Cassel e Reda Kateb.Il film, dopo aver chiuso con gran successo l'ultimo Festival di Cannes ed aver vinto il Premio del Pubblico al San Sebastián International Film Festival, è stato presentato e accolto con grande favore ad Alice nella Città, sezione autonoma e parallela dellaFesta del Cinema di Roma.L'attesissima nuova commedia agrodolce di Olivier Nakache e Éric Toledano porta alla luce e affronta le problematiche quotidiane vissute da ragazzi affetti da autismo, storie vere, tratte da esperienze reali delle Onlus parigine e dei casi sotto la loro tutela.Ad affiancare l'arrivo sul MioCinema di The Specials una rassegna di film dedicata dal titolo "Fuori dal comune", storie che raccontano esperienze e vissuti non convenzionali che hanno suscitato emozioni di pubblico e critica, grandi successi cinematografici a cui sono stati assegnati i più importanti premi internazionali.I titoli della rassegna:In viaggio verso un sognodi Tyler Nilson, Michael Schwartz (2019)Tutti in piedi di Franck Dubosc (2018)In viaggio con Adeledi Alessandro Capitano (2018)Don't Worrydi Gus Van Sant (2018)Non ci resta che vinceredi Javier Fesser (2018)La famiglia Belierdi Eric Lartigau (2014)Lo scafandro e la farfalladiJulian Schnabel, Laura Obiols (2007)Il matrimonio di Tuyadi Quan'an Wang (2006)Mare dentrodi Alejandro Amenabar (2004)Sulle mie labbradi Jacques Audiard (2001

MioCinema, piattaforma di cinema d'autore. Non troverai tutto il cinema, soltanto il meglio. MioCinema è la piattaforma per vedere i film da casa, sostenere la TUA SALA: IL NUOVO LA SPEZIA - ASTORIA LERICI - GARIBALDI CARRARA. Le sale si sono infatti riunite nella piattaforma digitale per essere al fianco del pubblico in questo momento critico di chiusura.

La registrazione è completamente gratuita, Non comporta alcun costo e Non è un servizio in abbonamento. Per poter noleggiare un film ci si registra una prima volta e si sceglie il cinema di riferimento ( IL NUOVO LA SPEZIA o ASTORIA LERICI o GARIBALDI CARRARA) In qualsiasi momento, accedendo al proprio pannello personale è possibile la cancellazione, la modifica dei dati anagrafici e indirizzo e-mail.

Il pagamento del biglietto per la visione del film avviene tramite tutti i principali circuiti di pagamento elettronico: Visa, Maestro, Mastercard, American Express, Apple Pay, Google Pay, Microsoft Pay.

Per utilizzare MIOCINEMA è SUFFICIENTE una connessione internet e un computer o una TV. Presto SI POTRA' scaricare anche l'app per iOS e Android e portare MIOCINEMA ovunque. Si può usufruire del servizio MIOCINEMA direttamente dal computer nella versione desktop oppure sulla TV tramite dispositivi di trasmissione ad hoc (es. Chromecast). Presto MIOCINEMA sarà disponibile anche per dispositivi iOS e Android direttamente su smartphone o Smart Tv. E' possibile vedere il contenuto acquistato su due dispositivi contemporaneamente.

