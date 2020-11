Giornata mondiale contro la violenza sulle donne. Confartigianato: "Servono rieducazione civile, intellettuale e sentimentale"

mercoledì, 25 novembre 2020, 18:12

Confartigianato Imprese Massa Carrara esprime la sua adesione convinta a questo importante appuntamento attraverso cui ogni anno si richiama con forza l'attenzione di tutti su un fenomeno che coinvolge ancora oggi nel mondo milioni di donne, di tutte le classi, etnie e fasce d’età. Facile in giornate come questa, dedicate al tema della violenza sulle donne, cadere nella scontata retorica. Non bastano le scarpette ed i drappi rossi. La violenza sulle donne non è un fenomeno nuovo dal punto di vista storico né limitato alla nostra società, ma qualcosa di talmente radicato nelle strutture culturali e sociali da risultare scontato e in qualche modo nemmeno percepibile per quello che è: un drammatico abuso. Un malessere profondo della nostra società e della nostra cultura che non ci consente di gestire in modo autenticamente umano la relazione tra “generi diversi” e che determina un’asimmetria di potere e di opportunità. I frequenti episodi di violenza esplodono fra i cavilli di una legge leggera e le contraddizioni di una società in cui le donne, spesso, faticano a credere in se stesse, sono costrette a scegliere fra famiglia e lavoro, sono discriminate al lavoro. In questi ultimi anni la crescita della sensibilità per questo problema, a livello di opinione pubblica e di mass media ci fa ben sperare. La denuncia della violenza e l’adozione di leggi per il suo contrasto rappresentano un punto di partenza imprescindibile. Ma non basta ancora. Riteniamo necessaria una rieducazione civile, intellettuale e sentimentale, che deve iniziare dalla famiglia, dalla scuola, dal mondo del lavoro. Un’evoluzione fondata sui valori del rispetto e dell'uguaglianza che consenta di superare i meccanismi della prevaricazione e della cultura “machista. Chi nega e rispetto e libertà alla propria compagna commette un crimine nei suoi confronti ma annienta e distrugge anche ciò che rimane di se stesso, miserabile uomo.