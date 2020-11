"I Am Greta" al Garibaldi Carrara Streaming

mercoledì, 11 novembre 2020, 10:04

le novità del Cinema Garibaldi Carrara sulla piattaforma streaming MioCinema non si fermano: in arrivo sulla piattaforma I Am Greta, a partire dal 14 novembre. Presentato con grande successo di critica alla 77^ Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia e al Toronto International Film Festival, il documentario è diretto dal regista svedese Nathan Grossman che dopo esserle stato accanto in ogni sua attività per più di un anno, racconta la storia e le emozioni dell'adolescente attivista per il clima Greta Thunberg.



Nell'agosto del 2018, Greta, una studentessa svedese di quindici anni, davanti al Parlamento svedese comincia uno sciopero per manifestare contro il cambiamento climatico, che nel giro di qualche mese si trasforma in un movimento globale, rendendola un'attivista di fama mondiale. Il documentario segue Greta dal suo primissimo giorno di protesta fino all'incredibile viaggio in barca a vela verso New York per presenziare al Summit sul clima dell'ONU.



