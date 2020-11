Lavoratori cimiteriali, Cimino replica a Uil: «Nausicaa attenta alla sicurezza. Disponibili al confronto»

Altre notizie brevi

giovedì, 19 novembre 2020, 19:57

Parte da lunedì 23 novembre la distribuzione delle mascherine gratuite messe a disposizione dalla Regione Toscana per i residenti nel Comune di Massa.

giovedì, 19 novembre 2020, 19:34

Il sindaco Francesco Persiani ha disposto la chiusura al pubblico degli uffici comunali dal 23 novembre e fino alla data del 3 dicembre con la sola esclusione dell'ufficio stato civile, dello sportello anagrafico e dei servizi cimiteriali. L'accesso a questi uffici sarà comunque limitato e consentito solo dalle ore 9,00 alle ore...

giovedì, 19 novembre 2020, 19:33

“Apprendo dalle agenzie di stampa che l'amico e collega Maurizio Carrara ha deciso di entrare in (Lega). Dal punto di vista personale per l'amicizia e la stima reciproca sono estremamente dispiaciuto della sua scelta. Mi spiace che non abbia ripagato la fiducia che il presidente Berlusconi gli aveva dato candidandolo...

giovedì, 19 novembre 2020, 19:11

È stato proclamato uno sciopero generale per l'intera giornata di mercoledì 25 novembre indetto dai sindacati Usi e Usb ed indirizzato a tutti i dipendenti (comparto e dirigenza) dell'Azienda USL Toscana nord ovest.

giovedì, 19 novembre 2020, 13:45

Emesso poco fa dalla Sala operativa unificata della Protezione civile regionale un codice giallo per vento con validità per tutta la giornata di domani, venerdì 20 novembre. La criticità interesserà tutta la regione.

giovedì, 19 novembre 2020, 10:52

“Fare di necessità virtù”, suggerisce la saggezza dei modi di dire, ed è quello che sono chiamati a fare un po’ i musei, costretti alla chiusura, in questa fase di emergenza per il Covid19, indipendentemente dal colore, giallo, arancione o rosso, della zona in cui ricadono, sottraendo alla disponibilità il...

mercoledì, 18 novembre 2020, 19:24

Un evento che si colloca nella giornata mondiale dei diritti del bambino che è il 20 novembre ma che allunga la sua riflessione fino alla giornata mondiale per l’eliminazione della violenza sulle donne che si celebra il 25 novembre: “ Madri e padri: la base sicura contro la violenza…in genere”...

mercoledì, 18 novembre 2020, 17:26

"Apprendiamo con disappunto - afferma Elisa Montemagni, capogruppo della Lega in consiglio regionale - dei palesi ritardi in merito ai doverosi interventi previsti al ponte di Via Menconi ad Avenza che comporterebbero, tra l'altro in un periodo emergenziale come quello che stiamo vivendo, seri problemi ai commercianti del posto."

mercoledì, 18 novembre 2020, 17:23

Il comune di Aulla ha disposto che a partire dal 21 novembre il mercato settimanale del sabato mattina, si svolgerà limitatamente alla rivendita dei generi alimentari. Tale disposizione è stata assunta facendo seguito all’entrata della regione Toscana in zona rossa dal 15 novembre, ed in ottemperanza al contenuto dell’art.

mercoledì, 18 novembre 2020, 17:22

Buongiorno con le castagne e la farina Dop della Lunigiana. Le telecamere del Tg3 della Toscana saranno giovedì 19 novembre, alle ore 7.45, in diretta da Licciana Nardi, e più precisamente dall'agriturismo Montagna Verde di Apella, per parlare della stagione delle castagne e della dolce farina della Lunigiana che può...