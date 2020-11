“Le regole vanno rispettate”: solidarietà al sindaco di Forte dei Marmi dai consiglieri massesi Dei, Rivieri e Cipollini

domenica, 15 novembre 2020, 14:07

Un attacco volto a far passare il messaggio che sia giusto non rispettare le regole imposte dall’emergenza sanitaria: così la consigliera Roberta Dei, responsabile gruppo misto di maggioranza e i consiglieri Mauro Rivieri di Forza Italia e Mario Cipollini di associazione Libertà &Diritti hanno bollato il servizio realizzato da un giornalista di Rete 4 sul caso di un gruppo di persone multate sul lungomare di Forte dei Marmi perché riunite in assembramenti e senza mascherina.



I tre consiglieri hanno condannato il taglio intenzionale dato dal giornalista per mettere in ridicolo l’azione dei vigili urbani di Forte dei Marmi che hanno dovuto anche sostenere un’animata discussione con le persone colpevoli delle infrazioni fino a definire il servizio un incitamento a non rispettare le regole sanitarie.



“Noi riteniamo – hanno detto Dei, Rivieri e Cipollini - che solo con l'aiuto, la collaborazione e il senso civico di tutti si possano evitare tragici scenari come quello accaduto a Bergamo.”



I tre consiglieri hanno anche fatto notare che attualmente la magistratura ha aperto un’indagine per epidemia colposa in Sardegna proprio per il mancato rispetto delle regole anticovid ed hanno applaudito l’azione del sindaco Bruno Murzi messa in atto nell'interesse della sua città e dei suoi cittadini.



“Le regole consigliate dai nostri scienziati dai nostri medici non sono opinabili e devono essere rispettate da tutti – hanno concluso Dei, Rivieri e Cipollini - Quindi no agli assembramenti senza distanza e senza mascherina. Le forze dell'ordine devono essere rispettate e sostenute. La sicurezza è un diritto dei cittadini e i vigili di Forte Dei Marmi con il loro intervento hanno garantito questa sicurezza.”.