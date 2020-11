Lega: "Basta propaganda del Pd sul Cup"

martedì, 17 novembre 2020, 12:30

La Segreteria Provinciale della Lega Massa Carrara ringrazia l'On. Donatella Legnaioli per l'attenzione prestata rispetto alla problematica dei lavoratori del Centro Unico Prenotazioni di Massa Carrara. "Nei giorni scorsi - dichiara la segreteria provinciale - è infatti pervenuta risposta all'interrogazione dell'Onorevole ed è stato chiarito da parte del Ministero del Lavoro il prossimo futuro degli operatori del Centro Unico Prenotazioni di Massa Carrara: nel cambio di appalto del servizio effettuato il 17 agosto scorso, per gli operatori impiegati sul servizio di "CupTel" è stato effettuato il passaggio di tutto il personale al contratto delle cooperative sociali con il mantenimento dei livelli occupazionali e delle condizioni economiche in godimento per i prossimi quattro anni. Tale situazione rappresenta sicuramente un passo avanti, sebbene sia ancora lontano il processo di internalizzazione che avevamo già richiesto con diversi atti consiliari: nel luglio scorso sia il consiglio comunale di Massa che il consiglio regionale toscano approvarono mozioni che impegnavano l'azienda sanitaria locale e la giunta regionale ad assumere i dipendenti garantendo una maggiore qualità del servizio. Non passò inosservato il corto circuito del PD, che a livello regionale approvò tutte le mozioni presentate dalle forze politiche, mentre a Massa si schierò fortemente contro l'analoga mozione presentata dal centro destra; ci spiacque infatti che i consiglieri Alberti, Carioli e Mosti votarono negativamente la stessa richiesta di un iter per l'internalizzazione dei lavoratori del Centro Unico di Prenotazione. Ma la cosa ancora più assurda è che lo stesso consigliere Alberti oggi abbia ri-protocollato un atto in cui vorrebbe invitare la conferenza zonale dei Sindaci e la Regione a garantire il percorso di internalizzazione degli operatori! Il sospetto che a luglio il voto contrario sia stato solo perchè la mozione fu presentata dal centro destra, è diventato quindi oggi certezza. Invitiamo il consigliere Alberti e il PD apuano ad evitare ulteriori scivolate e a chiarirsi le idee; se serve la Lega è pronta a spiegare loro che quanto chiedono tardivamente oggi è già stato chiesto a luglio. La problematica è quindi ben nota sia all'Amministrazione Persiani che all'ASL e alla giunta regionale, nonchè al consigliere regionale Giacomo Bugliani che più volte è intervenuto sulla vicenda proclamando di aver lui stesso risolto il problema: la soluzione sembra invece lontana, ne è prova il nuovo atto presentato in consiglio comunale di Massa dal PD. Invece di copiare atti già votati ripresentandoli, il Partito Democratico si impegni ad attuarli!"