Lega: "Il centrosinistra ha le idee confuse sul bilancio comunale massese"

martedì, 24 novembre 2020, 14:38

Così la Lega attacca: "Centrosinistra che confusione! Dispiace vedere il centrosinistra massese che pubblica un comunicato pieno di inesattezze e volto a far credere falsità ai cittadini: noi non siamo per questo modo di fare politica. Scrivono che al settore sociale sono stati destinati 184mila euro: in realtà sono 246mila e sono stati finanziati interamente dal settore sociale utilizzando risorse provenienti da economie. Dimenticano, o fingono di non conoscere la destinazione, delle risorse statali il cui improprio utilizzo comporterebbe danni per il comune ed i cittadini. Del resto l'opposizione ha dimestichezza con i debiti, è sufficiente guardarsi indietro per verificare lo stato di salute dei conti di allora a confronto con quello di adesso. Riescono, come sempre, a dire tutto ed il contrario di tutto: prima affermano che la variazione, che consta di 1,6milioni di euro, sia stata finanziata dai trasferimenti dello Stato poi cambiano idea e dicono sia dovuta a minori spese".



"Infine - attacca -, ci spiace constatare l'ignoranza nel trattare temi come il bilancio, o forse è solo un furbo tentativo di mascherare la realtà. Esultano per i trasferimenti dal Governo per ridurre COSAP ed altre tasse ma anche qui dicono il falso in quanto per la COSAP il Governo ci ha destinato 161mila euro a fronte di mancati incassi comunali per quasi 900mila euro e per la tassa di soggiorno 60mila euro a fronte di mancati incassi per 420mila euro: gli aiuti concreti li vedono solo loro. La verità è che l'ultima variazione di bilancio è una variazione fondamentale perchè ci consentirà di soddisfare maggiormente le richieste che ci arrivano dai cittadini".



"Ci preme quindi complimentarci con l'Amministrazione - conclude - perché nonostante il momento di difficoltà continua a guardare verso il futuro e non si incaglia su un presente complicato come vorrebbe l'opposizione. Con questa variazione di bilancio doteremo i cittadini di un nuovo campo scuola, investiremo ulteriori 246mila euro nel sociale, ulteriori 155mila euro per il verde pubblico, 65mila euro per la manutenzione strade, 241mila euro per le manutenzioni ordinarie ed altri interventi per un totale di 1,6milioni di euro. Non accettiamo lezioni da chi ha condotto la città alla situazione che abbiamo ereditato, che non è stato in grado di spendere i soldi del bilancio: probabilmente è meglio che continui a fare il professore di storia anziché dire falsità ai cittadini".