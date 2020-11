“Madri e padri: la base sicura contro la violenza… bin genere”: il 20 novembre su piattaforma digitale la conferenza organizzata da F.I.D.A.P.A. Massa Carrara con Soroptimist Club Apuania

mercoledì, 18 novembre 2020, 19:24

Un evento che si colloca nella giornata mondiale dei diritti del bambino che è il 20 novembre ma che allunga la sua riflessione fino alla giornata mondiale per l’eliminazione della violenza sulle donne che si celebra il 25 novembre: “ Madri e padri: la base sicura contro la violenza…in genere” è il titolo della conferenza organizzata dall’associazione F.I.D.A.P.A. BPW Italy Sezione di Massa Carrara con la collaborazione di Soroptimist Club Apuania e il patrocinio del Comitato Pari Opportunità dell'Ordine degli Avvocati di Massa Carrara. Il convegno, date le misure restrittive imposte dall’emergenza sanitaria contro la pandemia si svolgerà in videoconferenza sulla piattaforma Zoom, venerdì 20 a partire dalle 17,30. “ In occasione della celebrazione della Giornata Internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne – ha fatto sapere Beatrice Vannini, presidente di F.I.D.A.P.A. - abbiamo organizzato l'evento per approfondire, sotto l'aspetto socio-giuridico, il tema della rilevanza del ruolo genitoriale nella costruzione identitaria dei figli, nel contrasto alla violenza di genere. Parleremo anche dei diritti delle future generazioni e per questo il convegno si terrà il 20 novembre, " Giornata Mondiale dell'infanzia e dell'adolescenza.".

“Il problema della violenza sulle donne – ha aggiunto Giovanna Bernardini, presidente di Soroptimist- si è intensificato in tempo di Covid, come hanno denunciato le associazioni femminili impegnate nel contrasto a questo fenomeno così radicato anche nelle società più evolute sul piano dei diritti. Nell‘’imminenza del 20 novembre, Giornata internazionale dei diritti dei bambini e degli adolescenti, ispirata al noto pronunciamento dell’ONU del 1959 e del 25 novembre, Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne, Soroptimist di Apuania, F.I.D.A.P.A. Bwp Italy e il Consiglio Pari Opportunità dell’Ordine degli Avvocati di Massa Carrara hanno ideato e organizzato questo convegno per sensibilizzare all’importanza di una genitorialità che favorisca nei bambini e nelle bambine la sicurezza relazionale e la formazione di atteggiamenti rispettosi: rispettati e quindi capaci di rispettare.”.

Il convegno si aprirà con l’intervento delle presidenti delle tre associazioni organizzatrici: Beatrice Vannini per F.I.D.A.P.A., Giovanna Bernardini per Soroptimist Apuania e Serenella Berti per il comitato Pari Opportunità Ordine degli Avvocati. Seguiranno gli interventi della psicologa Raffaella Carla Ragaglini che introdurrà il tema dell’” Essere una base sicura” e terrà una relazione su “ Né vittime, né carnefici”; dell’avvocato Luca Molinari che parlerà di “ Giovani all’ascolto: testimoniare la non violenza” e dell’avvocato Corrado Ceccarelli che tratterà di “Violenza di genere: dagli strumenti giuridici all’evidenza dei fatti”. La conferenza sarà moderato dall’avvocato Antonella Piccini del Club Soroptimist Apuania.

Video conferenza su piattaforma ZOOM. Per richiedere il link scrivere a :

presidentefidapamassacarrara@gmail.com