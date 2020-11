Mencarelli (M5S): “Era il momento giusto di avviare i lavori agli argini del fiume Frigido?”

venerdì, 13 novembre 2020, 16:38

“Era il momento giusto di avviare i lavori agli argini del fiume Frigido?” si chiede la consigliera del M5S Luana Mencarelli che continua: “I mesi di Ottobre e Novembre sono in assoluto i mesi con le precipitazioni più intense e abbondanti e il periodo dell'anno potenzialmente più esposto a esondazioni, come purtroppo abbiamo avuto modo di sperimentare. Oggi pomeriggio invece con un nostro sopralluogo abbiamo constatato che sono stati abbassati gli argini esistenti per la realizzazione delle nuove strutture. Riteniamo sia stata una grossa leggerezza, e un rischio inutile, autorizzare l'inizio dei lavori in questo periodo esponendo le zone limitrofe ad un aumento del pericolo. Sarebbe stato molto più accorto programmare l'attuazione dei lavori nei mesi con minori precipitazioni, in questo caso Regione e Comune hanno dimostrato scarsa competenza e attenzione al territorio. Guidi e Nardi invece di polemizzare sui giornali per questa opera impattante e dalla dubbia efficacia, avrebbero fatto bene a pensare alla sicurezza dei cittadini. Le statistiche sulle precipitazioni sono pubbliche e disponibili sul sito del consorzio Lamma e poi siamo di Massa, conclude la Mencarelli, e dovremmo avere ancora vivi i ricordi delle passate alluvioni e le date in cui si sono verificate”.