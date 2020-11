Mencarelli (M5S) chiede di istituire uno sportello anti-usura

domenica, 15 novembre 2020, 19:02

“Ho presentato una mozione per chiedere di istituire uno sportello Anti-usura all'interno del Palazzo comunale in grado di accogliere le vittime, o potenziali tali, fornirgli le necessarie informazioni e indirizzarle verso chi può concretamente dargli una mano, per non farle sentire sole nel percorso di liberazione dalla stretta criminale o meglio prevenirla” fa sapere la consigliera Luana Mencarelli.



“Il comune è il livello istituzionale più prossimo ai cittadini e alle imprese che nel Palazzo comunale dovrebbero poter trovare la propria -casa- e l'istituzione ha il dovere, a mio avviso, di dimostrare pubblicamente di essere al loro fianco come prima forma di protezione contro chi pratica l'usura. Gli -strozzini- si arricchiscono da sempre con le difficoltà economiche e attualmente le famiglie e le imprese si trovano a subire disposizioni del Governo nel tentativo di arginare la disfatta sanitaria, ma che possono incidere sulle capacità di solvenza già messa alla prova da una pregressa e lunga crisi finanziaria. Purtroppo la situazione recente e quella odierna hanno infatti imposto di prendere coraggiose misure per salvaguardare la salute e la vita stessa dei cittadini, ma di contro con pesanti ripercussioni sulle economie familiari e quindi nazionali. Nonostante siano state approntate forme di ristoro, è probabile che non azzereranno tutte le criticità conseguenti alle temporanee chiusure delle attività e per questo motivo aumenta in maniera esponenziale il rischio che i nostri concittadini cadano vittime di forme di finanziamento da parte di usurai. Come politici abbiamo il dovere di schierarci per la loro tutela” conclude la consigliera del M5S.