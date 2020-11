Montemagni: "Inaccettabili i ritardi riguardo ai lavori sul Ponte di Avenza"

mercoledì, 18 novembre 2020, 17:26

"Apprendiamo con disappunto - afferma Elisa Montemagni, capogruppo della Lega in consiglio regionale - dei palesi ritardi in merito ai doverosi interventi previsti al ponte di Via Menconi ad Avenza che comporterebbero, tra l'altro in un periodo emergenziale come quello che stiamo vivendo, seri problemi ai commercianti del posto."

"Lavori a rilento e di cui non si conosce il termine ultimo - prosegue il consigliere - nonostante il cronoprogramma prospettato dalla Regione."

"E' chiaro, dunque - precisa l'esponente leghista - che, stando così le cose, le imprese commerciali di questa area, anche quelle che nonostante la zona rossa potrebbero ugualmente rimanere aperte, rischiano, purtroppo, il definitivo tracollo."

"Da parte nostra - conclude la rappresentante della Lega - con lo scopo di fare ufficialmente chiarezza sull'intricata questione, redigeremo un'interrogazione, sperando di essere, quindi, un utile pungolo per sbloccare, finalmente, la situazione di grave stallo."