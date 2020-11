Montemagni (Lega): "Necessario monitorare attentamente, in ottica Covid, il personale infermieristico del distretto apuano e lunigiano"

lunedì, 23 novembre 2020, 13:13

"A detta del sindacato Nursind - afferma Elisa Montemagni, capogruppo in consiglio regionale della Lega - la situazione lavorativa relativa agli infermieri operativi nel distretto apuano-lunigianese sta diventando sempre più complessa, considerando che una cinquantina di loro sono risultati positivi al Coronavirus."



"Pare, inoltre-prosegue il Consigliere-che non ci sia un'adeguato controllo della salute degli stessi da parte dell'Asl competente e questo fatto, sta evidenziando grossi problemi organizzativi, visto che la penuria di personale comporta carichi di lavoro talvolta eccessivi per gli infermieri in servizio che devono centuplicare le forze per garantire al meglio l'assistenza ai malati."



"Sarebbe, dunque, auspicabile-precisa l'esponente leghista-che l'Azienda sanitaria venga incontro alle condivisibili esigenze rappresentate dall'associazione di categoria, predisponendo un efficace e continuo monitoraggio preventivo, in ottica Covid-19, degli stessi operatori."



"Per fare, quindi, piena chiarezza su tale questione-conclude la rappresentante della Lega-predisporremo pertanto un'interrogazione all'Assessore alla Sanità, con lo scopo di fugare ogni dubbio in merito."