Montemagni (Lega): "Ponte di Albiano, sette mesi gettati al vento con Rossi commissario"

Altre notizie brevi

giovedì, 12 novembre 2020, 19:36

Il clima decisamente mite di questi giorni non invita a pensare che siamo alle porte dell’inverno, ma il calendario del Codice della strada non può tenere conto di queste variabili.

giovedì, 12 novembre 2020, 19:33

"Il reparto Covi dell'ospedale di Pontremoli presenta troppe criticità sia strutturali che nella gestione dei pazienti, e la Regione Toscana dovrebbe riconsiderare la decisione di aver istituito un'area Covid nel presidio ospedaliero pontremolese". E' quanto afferma il capogruppo di Forza Italia al Consiglio regionale della Toscana, Marco Stella, che ha presentato...

giovedì, 12 novembre 2020, 19:22

Nell’ambito delle misure contro la diffusione del Covid-19, il sindaco di Carrara Francesco De Pasquale ha firmato l’Ordinanza di chiusura della passeggiata del molo “Sandro Pertini”, dalle ore 20.00 del venerdì, alle ore 8.00 del lunedì, fino a data da destinarsi, a partire da venerdì 13 novembre.

giovedì, 12 novembre 2020, 11:13

A seguito dell'emanazione dell’ultimo decreto della presidenza del Consiglio dei Ministri, l’amministrazione comunale di Carrara rende noto che le lezioni presso la scuola comunale di musica saranno sospese fino al prossimo 3 dicembre, in attesa di nuove disposizioni governative.

mercoledì, 11 novembre 2020, 14:24

Master S.r.l., società in house del Comune di Massa, in ottemperanza alle disposizioni previste per contrastare l'emergenza da Covid-19 ed evitare assembramenti, informa che è possibile accedere agli sportelli solo previo appuntamento telefonico.

mercoledì, 11 novembre 2020, 14:23

"Il reparto di Medicina e quello di terapia intensiva dell'ospedale di Pontremoli sono stati adibiti a pazienti affetti da coronavirus con ricadute negative per l'intera Lunigiana. Purtroppo, l'Asl, senza un confronto con il territorio, ha adottato la decisione più sbagliata.

mercoledì, 11 novembre 2020, 12:24

Lunedì 9 novembre si è svolta a Montignoso la commissione sulla discarica di ex Cava Fornace che avrebbe dovuto discutere, tra le altre cose, delle analisi di Arpat e la situazione delle acque.

mercoledì, 11 novembre 2020, 12:23

«Dal Governo arrivano importanti novità per le associazioni e le società sportive dilettantistiche (Asd – Ssd) che si ritrovano a dover affrontare difficoltà legate alle restrizioni previste dalle misure anti-Covid. Per questi soggetti, il Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, mette infatti a disposizione un contributo...

mercoledì, 11 novembre 2020, 10:04

le novità del Cinema Garibaldi Carrara sulla piattaforma streaming MioCinema non si fermano: in arrivo sulla piattaforma I Am Greta, a partire dal 14 novembre. Presentato con grande successo di critica alla 77^ Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia e al Toronto International Film Festival, il documentario è diretto dal regista svedese Nathan Grossman che...

martedì, 10 novembre 2020, 18:05

Venerdì 13 novembre alle ore 16,00 è in programma il 4° incontro del percorso partecipativo per l'adozione del Piano per il Parco, organizzato dal Garante della Regione Toscana per l'informazione e partecipazione in collaborazione con Ente Parco Regionale delle Alpi Apuane.