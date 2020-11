Servizio di "prestito da asporto" alla biblioteca civica S. Giampaoli

Altre notizie brevi

lunedì, 9 novembre 2020, 16:53

Sarà un'inaugurazione in forma ridotta, causa emergenza pandemia Covid-19, quella che si terrà domani, martedì 10 novembre 2020 alle ore 11 presso l'appartamento di via Piave a Carrara, un appartamento che potenzia il progetto "Luoghi comuni" finalizzato a creare percorsi verso la vita indipendente di persone con disabilità.Alla cerimonia saranno comunque presenti il...

lunedì, 9 novembre 2020, 13:47

In vigore limitazioni alla circolazione lungo la Sp 1 di Montignoso: un senso unico alternato e la chiusura totale della strada (al massimo per 15 minuti per consentire lo sgombero di materiale) in due della strada e in due periodi successivi

lunedì, 9 novembre 2020, 11:45

Revocata da parte della giunta Montignosina la procedura di finanza di progetto per la riqualifica dell'approdo turistico del cinquale. Il consigliere comunale Lega Andrea Cella rende noti alcuni particolari della vicenda: "Purtroppo era prevedibile questo esito: feci presente un anno fa le criticità delle scelte del Sindaco Lorenzetti, non appena visionai la...

lunedì, 9 novembre 2020, 10:38

A seguito dell'entrata in vigore del nuovo Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del perdurare dell’emergenza sanitaria, l’Amministrazione comunale di Carrara ha deciso, in accordo anche con ANPI, di non organizzare nessuna cerimonia pubblica per commemorare l’anniversario della Prima Liberazione di Carrara e dell’eccidio di Avenza.

venerdì, 6 novembre 2020, 18:00

Il primo cittadino di Carrara, Francesco De Pasquale, torna ad aggiornare i propri concittadini invitandoli a restare a casa nel week-end visto il grande numero di contagi:"Care concittadine e cari concittadini,Vi aggiorno sull’andamento dell’epidemia sul nostro territorio comunale e lo faccio in una giornata particolarmente importante, visto che con oggi...

venerdì, 6 novembre 2020, 17:40

“Sono sconcertato da quanto emerso con la nostra interrogazione sui controlli che il Comune dovrebbe fare alle cave del comprensorio massese: la quasi totalità dei siti estrattivi di Massa, sono stati oggetto solamente di un sopralluogo in tre anni e temo che addirittura alcune cave non siamo mai state controllate”.

venerdì, 6 novembre 2020, 16:49

La Lega alla Camera dei deputati ha presentato un'interrogazione scritta al ministro dell'Ambiente Costa per sapere "se per la valutazione del progetto del nuovo ponte di Albiano intenda adottare un procedimento snello e accelerato, oppure quello di verifica di assoggettabilità a Via-Valutazione impatto ambientale".

venerdì, 6 novembre 2020, 16:32

Il comune di Carrara ha partecipato alla iniziativa regionale "Centomila orti in Toscana” presentando un progetto da 131.000 euro, ottenendo un finanziamento pari al 70% del progetto per circa 90.000 euro. L'iniziativa regionale prevedeva un cofinanziamento comunale di almeno il 30%.

venerdì, 6 novembre 2020, 14:05

Considerata la difficoltà del momento, l’Azienda USL Toscana nord ovest rinnova l'invito alla popolazione a recarsi in Pronto Soccorso solo in caso di urgenze non differibili e non gestibili dal proprio medico o pediatra di famiglia oppure dalla continuità assistenziale (ex guardia medica).

venerdì, 6 novembre 2020, 13:51

Ci si può spostare nelle seconde case, ma lo potranno fare solo coloro che in Toscana hanno comunque il proprio medico di famiglia o pediatra. A tutti gli altri non sarà consentito. Il presidente della Regione Eugenio Giani ha firmato oggi, 6 novembre, un’ordinanza che riduce la mobilità interregionale, così come era...