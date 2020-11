Sospensione dei mercati settimanali

Altre notizie brevi

La Confartigianato Imprese di Massa Carrara comunica che sono aperte le iscrizioni a due nuovi corsi integrali e di aggiornamento per gli addetti ad attività alimentari (CORSI HACCP). I corsi inizieranno la prossima settimana. In conformità alle recenti disposizioni normative in materia di contrasto e contenimento della diffusione del virus covid-19,...

Aggirare il servizio porta a porta, recandosi al primo bidone disponibile per gettare la spazzatura indifferenziata o ancora peggio, abbandonare i sacchetti attorno ai cassonetti sono comportamenti incivili che ricadono anche in termini economici sull'intera cittadinanza. È sulla base di questa riflessione che l'azienda Nausicaa Spa vuole sensibilizzare gli utenti serviti...

“Ho presentato una mozione per chiedere di istituire uno sportello Anti-usura all'interno del Palazzo comunale in grado di accogliere le vittime, o potenziali tali, fornirgli le necessarie informazioni e indirizzarle verso chi può concretamente dargli una mano, per non farle sentire sole nel percorso di liberazione dalla stretta criminale o...

Un attacco volto a far passare il messaggio che sia giusto non rispettare le regole imposte dall’emergenza sanitaria: così la consigliera Roberta Dei, responsabile gruppo misto di maggioranza e i consiglieri Mauro Rivieri di Forza Italia e Mario Cipollini di associazione Libertà &Diritti hanno bollato il servizio realizzato da un...

Il primo cittadino di Carrara, Francesco De Pasquale, torna ad aggiornar ei propri concittadini alla luce dell'incremento dei casi di contagio da Covid-19:"Care concittadine e cari concittadiniOggi purtroppo un uomo di 87 anni è deceduto a causa del covid.

La commissione Urbanistica ha espresso parere favorevole alla proposta di rinvio dal prossimo 23 novembre al 7 gennaio 2021 dei termini entro i quali è possibile presentare le osservazioni al Piano Operativo Comunale del Comune di Carrara.

“Era il momento giusto di avviare i lavori agli argini del fiume Frigido?” si chiede la consigliera del M5S Luana Mencarelli che continua: “I mesi di Ottobre e Novembre sono in assoluto i mesi con le precipitazioni più intense e abbondanti e il periodo dell'anno potenzialmente più esposto a esondazioni,...

“E’ bastato discutere un comma, di un articolo del regolamento degli agri marmiferi per mettere in luce la differenza abissale che divide la maggioranza di Centrodestra e il Movimento 5 Stelle di Massa quando si discute di marmo.” A parlare è il consigliere Paolo Menchini, alla fine dell’ultima seduta della...

Battistini aggiorna: "La commissione Attività Produttive che presiedo ha lavorato durante le ultime sue sedute, sulla stesura di un documento da portare in Consiglio Comunale prima della scadenza della fideiussione del prossimo 30 Novembre per mantenere alta l'attenzione su Sanac, recependo così la richiesta in tal senso giunta dai rappresentanti...

Il clima decisamente mite di questi giorni non invita a pensare che siamo alle porte dell’inverno, ma il calendario del Codice della strada non può tenere conto di queste variabili.