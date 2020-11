Primo appuntamento con i “Giovedì del Carmi. Incontri d’arte” in modalità on line a causa dell’emergenza sanitaria

Altre notizie brevi

mercoledì, 25 novembre 2020, 18:29

Tirreno C.T. e Balnearia sono due appuntamenti di riferimento a livello nazionale per il segmento dell'ospitalità e dell'outdoor e quindi, nonostante le criticità imposte dalla situazione Covid, Tirreno Trade è già al lavoro per organizzarle. Compatibilmente con gli effetti della crisi scatenata dalla pandemia e con la situazione che si registrerà nei prossimi...

mercoledì, 25 novembre 2020, 18:13

La Confartigianato Imprese di Massa Carrara comunica che sono ancora disponibili posti per partecipare a due nuovi corsi integrali e di aggiornamento per gli addetti ad attività alimentari (CORSI HACCP). I corsi inizieranno venerdì 27 novembre 2020. In conformità alle recenti disposizioni normative in materia di contrasto e contenimento della diffusione del virus...

mercoledì, 25 novembre 2020, 18:13

Sono 447 mila gli euro (al lordo dell’iva e degli oneri contributivi) a disposizione per la progettazione definitiva ed esecutiva su due istituti gestiti dalla Provincia di Massa-Carrara: il Servizio Patrimonio e fabbricati dell’ente di Palazzo Ducale ha infatti pubblicato due avvisi con cui ha avviato un’indagine di mercato svolta in...

mercoledì, 25 novembre 2020, 18:12

Confartigianato Imprese Massa Carrara esprime la sua adesione convinta a questo importante appuntamento attraverso cui ogni anno si richiama con forza l'attenzione di tutti su un fenomeno che coinvolge ancora oggi nel mondo milioni di donne, di tutte le classi, etnie e fasce d’età.

mercoledì, 25 novembre 2020, 17:58

"Sul territorio di Albiano Magra, nel comune di Aulla, abbiamo cittadini e imprese che di fatto sono ancora isolate dopo il crollo del ponte avvenuto l'8 aprile scorso. Non possiamo morire solo perché non ci chiamiamo Genova, perché la magistratura deve fare la sue legittime verifiche o perché i Ministeri...

mercoledì, 25 novembre 2020, 17:56

Il gruppo consiliare Lega Massa interviene sulla giornata contro la violenza sulle donne: "Sentiamo doveroso il bisogno di complimentarci con il Sindaco Francesco Persiani, con l'Assessore Amelia Zanti con il resto della giunta e di tutta la maggioranza per aver quest'anno, in occasione della giornata contro la violenza sulle donne,...

martedì, 24 novembre 2020, 20:55

A partire dal 25 novembre e fino al 10 dicembre, il Comune di Aulla sarà illuminato con un fascio di luce arancione, proclamando la propria adesione alla campagna internazionale dei diritti umani e Soroptimist Day.

martedì, 24 novembre 2020, 16:03

Domani è il 25 novembre, data in cui si celebra la “Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne”, e da 10 anni il Centro Donna Lunigiana, gestito dalla Società della Salute della Lunigiana, offre un servizio di accoglienza e consulenza alle donne vittime di violenza e non.

martedì, 24 novembre 2020, 14:38

Così la Lega attacca: "Centrosinistra che confusione! Dispiace vedere il centrosinistra massese che pubblica un comunicato pieno di inesattezze e volto a far credere falsità ai cittadini: noi non siamo per questo modo di fare politica.

martedì, 24 novembre 2020, 13:28

Il presidente della Provincia di Massa-Carrara, Gianni Lorenzetti, ha convocato la prossima seduta del consiglio provinciale, in videoconferenza, per giovedì 26 novembre 2020 alle ore 18.