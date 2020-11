Oculistica a Carrara: gli interventi continuano in massima sicurezza

lunedì, 23 novembre 2020, 18:07

“L'attività oculistica continua regolarmente e non si è mai interrotta - lo spiega Franco Passani, direttore dell'unità operativa di Oculistica per l'ambito di Massa e Carrara - ed è una precisazione importante per i pazienti ed i cittadini che usufruiscono della nostra struttura affinché non vi siano atteggiamenti di paura che potrebbero invece provocare ritardi e danni nella cura".

Un appello, quello di Passani, che viene dopo alcuni articoli pubblicati nei giorni scorsi, che mettevano in dubbio i modelli organizzativi legati alla sicurezza dell'ex Monoblocco.

Il direttore dell'Oculistica fa altresì presente che l'attività assistenziale - ambulatoriale, diagnostica e chirurgica - va avanti anche se, ovviamente, con tempistiche differenti rispetto alla normalità, vista la necessità di mettere in sicurezza i percorsi assistenziali che prevedono distanziamento fisico e temporale.

“Tutti i pazienti che devono effettuare interventi chirurgici - aggiunge Passani - sono inoltre sottoposti, come previsto, ai tamponi orofaringei nelle 48 ore precedenti l'intervento. Continuare l'attività è fondamentale per la salute dei cittadini e il nostro gruppo cerca di mantenere alti i livelli di attività in maniera che nessuno, nonostante il difficile periodo, sia escluso dai percorsi diagnostici e dalle conseguenti terapie, siano esse di tipo medico che chirurgico. Questo per evitare possibili gravi conseguenze a carico dell'apparato visivo, che deve essere sempre preservato e tutelato”.