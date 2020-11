Persone in attesa al distretto di Avenza: la risposta dell’Asl

Altre notizie brevi

venerdì, 20 novembre 2020, 19:53

In relazione alla denuncia della UIL sui casi di positività al monoblocco di Carrara, la medicina preventiva della ASL Toscana nord ovest, fa presente che la procedura aziendale 901 "Sorveglianza sanitaria degli operatori esposti al rischio di infezione da Covid-19", stabilisce i criteri di valutazione del rischio di contatto, basso/medio/alto,...

venerdì, 20 novembre 2020, 14:08

Una nuova fornitura di oltre 10mila dosi di vaccino anti-influenzale è in distribuzione in queste ore su tutto il territorio dell’Azienda USL Toscana nord ovest. I medici e pediatri di famiglia sono stati prontamente avvertiti e potranno ritirare le dosi nelle farmacie di zona, con le consuete modalità, permettendo così a loro di...

venerdì, 20 novembre 2020, 11:01

“Per giorni abbiamo letto ed ascoltato Sindaci, vecchi e nuovi, di Massa, rimpallarsi la colpa per la mancata costituzione nel ricorso, proposto da Edison, sulle responsabilità degli inquinamenti della zona ex Farmoplant e quindi delle relative bonifiche.

giovedì, 19 novembre 2020, 19:57

Parte da lunedì 23 novembre la distribuzione delle mascherine gratuite messe a disposizione dalla Regione Toscana per i residenti nel Comune di Massa.

giovedì, 19 novembre 2020, 19:34

Il sindaco Francesco Persiani ha disposto la chiusura al pubblico degli uffici comunali dal 23 novembre e fino alla data del 3 dicembre con la sola esclusione dell'ufficio stato civile, dello sportello anagrafico e dei servizi cimiteriali. L'accesso a questi uffici sarà comunque limitato e consentito solo dalle ore 9,00 alle ore...

giovedì, 19 novembre 2020, 19:33

“Apprendo dalle agenzie di stampa che l'amico e collega Maurizio Carrara ha deciso di entrare in (Lega). Dal punto di vista personale per l'amicizia e la stima reciproca sono estremamente dispiaciuto della sua scelta. Mi spiace che non abbia ripagato la fiducia che il presidente Berlusconi gli aveva dato candidandolo...

giovedì, 19 novembre 2020, 19:12

«La riorganizzazione dei servizi ha come obiettivo quello di valorizzare tutto il nostro personale dipendente, migliorando le loro condizioni lavorative per favorire la loro crescita professionale. Questo percorso inevitabilmente migliorerà anche la qualità dei servizi offerti al cittadino e lo stiamo portando avanti nonostante il periodo delicato.

giovedì, 19 novembre 2020, 19:11

È stato proclamato uno sciopero generale per l'intera giornata di mercoledì 25 novembre indetto dai sindacati Usi e Usb ed indirizzato a tutti i dipendenti (comparto e dirigenza) dell'Azienda USL Toscana nord ovest.

giovedì, 19 novembre 2020, 13:45

Emesso poco fa dalla Sala operativa unificata della Protezione civile regionale un codice giallo per vento con validità per tutta la giornata di domani, venerdì 20 novembre. La criticità interesserà tutta la regione.

giovedì, 19 novembre 2020, 10:52

“Fare di necessità virtù”, suggerisce la saggezza dei modi di dire, ed è quello che sono chiamati a fare un po’ i musei, costretti alla chiusura, in questa fase di emergenza per il Covid19, indipendentemente dal colore, giallo, arancione o rosso, della zona in cui ricadono, sottraendo alla disponibilità il...