Proseguono in streaming i “Giovedì del Carmi. Incontri d’arte”

Altre notizie brevi

lunedì, 30 novembre 2020, 13:30

Riceviamo e volentieri pubblichiamo questo ricordo di Gianni Franzoni fatto dal Partito Socialista di Carrara:"Fatichiamo a credere che Gianni non è più con noi perché era l'amico e il compagno con il quale abbiamo condiviso, negli anni, tutti momenti che segnano la vita di una comunità.

lunedì, 30 novembre 2020, 10:45

È stato presentato nei giorni scorsi il progetto “Pillole Musicali per l’Anima” nato per portare, seppur a distanza, la musica negli ospedali della Toscana. La pandemia Covid-19 ha reso impossibile l’attività in presenza all’interno degli ospedali da qui l’idea di realizzare un progetto per continuare a offrire questo servizio oltre...

lunedì, 30 novembre 2020, 09:57

È stato revocato lo sciopero di venerdì 4 dicembre 2020 precedentemente indetto dal sindacato Fials e indirizzato a tutti i dipendenti dell'Azienda USL Toscana nord ovest per tutti i profili del comparto.L’erogazione dei servizi sanitari (esami, ambulatori ecc) e amministrativi (prenotazione esami, accettazione ecc) sarà quindi regolare.

domenica, 29 novembre 2020, 18:47

“Ci siamo visti costretti ad organizzare in autonomia le audizioni per discutere il regolamento degli agri marmiferi di Massa con i vari portatori di interesse. A nulla è valsa la mia richiesta di poterlo fare direttamente in commissione ambiente, considerato tutto il tempo che avevamo a disposizione.” È il consigliere Paolo...

sabato, 28 novembre 2020, 13:00

Il Presidente della commissione di controllo della discarica di cava fornace, Andrea Cella, torna sulle recenti dichiarazioni rilasciate dalla società Programma Ambiente, che gestisce il sito e vorrebbe scaricare in fognatura il liquido percolato originato dalle piogge e dalle operazioni in discarica: "Attualmente tale liquido viene raccolto in apposite vasche...

sabato, 28 novembre 2020, 09:51

La responsabile della Zona Apuana Monica Guglielmi, anche a nome della Direzione e del personale dell'Azienda USL Toscana nord ovest, esprime grande dolore per la prematura scomparsa del dottor Nazzareno Catalano, medico di famiglia di Massa."Ho conosciuto Nazzareno tanti anni fa.

venerdì, 27 novembre 2020, 17:32

La ASL Toscana nord ovest in relazione al mancato pagamento, in alcuni territori, dell’attività aggiuntiva svolta nei mesi scorsi dal personale sanitario, fa presente che l’alto numero degli aventi diritto e la conseguente complessità dei controlli degli orari svolti, ha portato ad uno spiacevole ritardo nella rendicontazione di cui l’azienda...

venerdì, 27 novembre 2020, 16:27

"Come Amministrazione ci uniamo al dolore della famiglia, di tutti gli amici e di tutti i pazienti per la scomparsa avvenuta questa notte del Dott. Nazzareno Catalano - ha detto il sindaco di Montignoso Gianni Lorenzetti - medico e uomo sempre attento alle esigenze e alle necessità del territorio e dei...

venerdì, 27 novembre 2020, 16:10

Il consiglio provinciale di Massa-Carrara ha approvato, con il voto a favore della maggioranza e l’astensione dell’opposizione il piano provinciale di programmazione dell’offerta formativa e del dimensionamento scolastico per l’anno scolastico 2021-2022 che ora passa alla Regione Toscana per il definitivo assenso.

venerdì, 27 novembre 2020, 15:52

E’ molto importante donare il sangue e gli emocomponenti, quali plasma e piastrine per garantire la cura dei pazienti anemici e gli interventi chirurgici, ma oggi è altrettanto importante donare il plasma immune. Infatti a seguito dell’epidemia in corso da Covid 19, una nuova tipologia di donazione è stata attivata nei nostri centri trasfusionali, di Massa, Pontremoli...