Resta chiuso il campo scuola di Marina di Carrara

Altre notizie brevi

martedì, 17 novembre 2020, 19:31

Telefoni roventi per le prenotazioni di "Occhio al Neo", il progetto di monitoraggio dei tumori della pelle organizzato da Nausicaa presso le farmacie comunali di Carrara, Fivizzano e Massa sotto la direzione scientifica di Giovanni Bagnoni, direttore della dermatologia di Livorno e Massa-Carrara.

martedì, 17 novembre 2020, 19:27

Sono stati aperti ieri (16 novembre) a Massa, nel vecchio ospedale ora adibito a struttura Covid, ulteriori 10 posti letto che vanno ad aggiungersi ai 26 posti letto già attivati.

martedì, 17 novembre 2020, 12:30

La Segreteria Provinciale della Lega Massa Carrara ringrazia l'On. Donatella Legnaioli per l'attenzione prestata rispetto alla problematica dei lavoratori del Centro Unico Prenotazioni di Massa Carrara. "Nei giorni scorsi - dichiara la segreteria provinciale - è infatti pervenuta risposta all'interrogazione dell'Onorevole ed è stato chiarito da parte del Ministero del...

martedì, 17 novembre 2020, 12:27

Da domani sarà disponibile sulla piattaforma streaming al Nuovo La Spezia - Astoria Lerici - Garibaldi Carrara MioCinema "The Specials – Fuori dal Comune", The Specials – Fuori dal comune è diretto da Olivier Nakache e Éric Toledano (i registi di Quasi Amici) e interpretato da Vincent Cassel e Reda Kateb.Il...

martedì, 17 novembre 2020, 10:52

Da oggi l'associazione Il Volto della Speranza si è trasferita in una nuova sede che è situata presso il Civico Ospedale di Carrara, al III Piano. L'ingresso si trova nel retro del palazzo, dove c'è l'accesso per il Centro Senologico.

martedì, 17 novembre 2020, 09:20

Finalmente, dopo dieci mesi dalla mozione a firma dei due consiglieri del M5S Menchini e Mencarelli, anche il Comune di Massa ha dato avvio alla procedura di manifestazione di interesse da parte degli enti del terzo settore per la presentazione dei PUC, Progetti Utili per la Collettività, dando così inizio...

lunedì, 16 novembre 2020, 16:59

La Confartigianato Imprese di Massa Carrara comunica che sono aperte le iscrizioni a due nuovi corsi integrali e di aggiornamento per gli addetti ad attività alimentari (CORSI HACCP). I corsi inizieranno la prossima settimana. In conformità alle recenti disposizioni normative in materia di contrasto e contenimento della diffusione del virus covid-19,...

lunedì, 16 novembre 2020, 15:16

Con l’inserimento della Toscana tra le regioni ad alto rischio per il contagio da COVID 19 e la conseguente necessità di applicazione, sull’intero territorio, delle disposizioni contenute nell’art. 3 del DPCM 3 novembre 2020 (misure di contenimento per aree caratterizzate da massima gravità), l’Amministrazione Comunale di Massa ha disposto la...

lunedì, 16 novembre 2020, 15:15

Aggirare il servizio porta a porta, recandosi al primo bidone disponibile per gettare la spazzatura indifferenziata o ancora peggio, abbandonare i sacchetti attorno ai cassonetti sono comportamenti incivili che ricadono anche in termini economici sull'intera cittadinanza. È sulla base di questa riflessione che l'azienda Nausicaa Spa vuole sensibilizzare gli utenti serviti...

domenica, 15 novembre 2020, 19:02

“Ho presentato una mozione per chiedere di istituire uno sportello Anti-usura all'interno del Palazzo comunale in grado di accogliere le vittime, o potenziali tali, fornirgli le necessarie informazioni e indirizzarle verso chi può concretamente dargli una mano, per non farle sentire sole nel percorso di liberazione dalla stretta criminale o...