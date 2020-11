Rinvio termini per le osservazioni al Poc: ok della commissione urbanistica

Altre notizie brevi

venerdì, 13 novembre 2020, 18:11

Il primo cittadino di Carrara, Francesco De Pasquale, torna ad aggiornar ei propri concittadini alla luce dell'incremento dei casi di contagio da Covid-19:"Care concittadine e cari concittadiniOggi purtroppo un uomo di 87 anni è deceduto a causa del covid.

venerdì, 13 novembre 2020, 16:38

“Era il momento giusto di avviare i lavori agli argini del fiume Frigido?” si chiede la consigliera del M5S Luana Mencarelli che continua: “I mesi di Ottobre e Novembre sono in assoluto i mesi con le precipitazioni più intense e abbondanti e il periodo dell'anno potenzialmente più esposto a esondazioni,...

venerdì, 13 novembre 2020, 15:34

“E’ bastato discutere un comma, di un articolo del regolamento degli agri marmiferi per mettere in luce la differenza abissale che divide la maggioranza di Centrodestra e il Movimento 5 Stelle di Massa quando si discute di marmo.” A parlare è il consigliere Paolo Menchini, alla fine dell’ultima seduta della...

venerdì, 13 novembre 2020, 14:32

Battistini aggiorna: "La commissione Attività Produttive che presiedo ha lavorato durante le ultime sue sedute, sulla stesura di un documento da portare in Consiglio Comunale prima della scadenza della fideiussione del prossimo 30 Novembre per mantenere alta l'attenzione su Sanac, recependo così la richiesta in tal senso giunta dai rappresentanti...

giovedì, 12 novembre 2020, 19:36

Il clima decisamente mite di questi giorni non invita a pensare che siamo alle porte dell’inverno, ma il calendario del Codice della strada non può tenere conto di queste variabili.

giovedì, 12 novembre 2020, 19:34

giovedì, 12 novembre 2020, 19:33

"Il reparto Covi dell'ospedale di Pontremoli presenta troppe criticità sia strutturali che nella gestione dei pazienti, e la Regione Toscana dovrebbe riconsiderare la decisione di aver istituito un'area Covid nel presidio ospedaliero pontremolese". E' quanto afferma il capogruppo di Forza Italia al Consiglio regionale della Toscana, Marco Stella, che ha presentato...

giovedì, 12 novembre 2020, 19:22

Nell’ambito delle misure contro la diffusione del Covid-19, il sindaco di Carrara Francesco De Pasquale ha firmato l’Ordinanza di chiusura della passeggiata del molo “Sandro Pertini”, dalle ore 20.00 del venerdì, alle ore 8.00 del lunedì, fino a data da destinarsi, a partire da venerdì 13 novembre.

giovedì, 12 novembre 2020, 11:13

A seguito dell'emanazione dell’ultimo decreto della presidenza del Consiglio dei Ministri, l’amministrazione comunale di Carrara rende noto che le lezioni presso la scuola comunale di musica saranno sospese fino al prossimo 3 dicembre, in attesa di nuove disposizioni governative.

mercoledì, 11 novembre 2020, 14:24

Master S.r.l., società in house del Comune di Massa, in ottemperanza alle disposizioni previste per contrastare l'emergenza da Covid-19 ed evitare assembramenti, informa che è possibile accedere agli sportelli solo previo appuntamento telefonico.