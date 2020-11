Sanac, Nardi replica a Battistini: "Sempre in prima fila, segua i lavori della Camera"

domenica, 1 novembre 2020, 13:27

"Spiace che il consigliere comunale della Lega Marco Battistini non abbia potuto seguire i lavori della Commissione da me presieduta e così non abbia potuto informarsi adeguatamente. Ma, come mi ero impegnata a fare, ho svolto un ciclo di audizioni sulla vicenda Sanac legata, come il consigliere certo sa, alla vicenda nazionale Ilva. In Commissione abbiamo ascoltato sindacati, commissari Ilva, Governo e rappresentanti delle aziende legate all'indotto. E, unica parlamentare di Massa Carrara presente ai vari incontri, ho posto la vertenza Sanac all'attenzione sia del Governo, nella figura della sottosegretaria al Ministero dello Sviluppo Economico Alessandra Todde, sia dei commissari che stanno gestendo Ancelor-Mittal" così Martina Nardi, deputata del Pd e Presidente della Commissioni Attività Produttive risponde a Marco Battistini consigliere comunale e presidente della Commissione consiliare attività produttive.

"Se il consigliere Battistini è interessato e vuole informarsi – aggiunge la Presidente Nardi - posso suggerirgli di andare a controllare i lavori della Commissione Attività Produttive (https://webtv.camera.it/archivio?sez=13 a questo indirizzo troverà le registrazione video e audio delle sedute) che sono sempre andati in diretta streaming e quindi visibili a tutti, lui compreso, sul sito della WebTv della Camera dei Deputati".

"Quello che trovo francamente non accettabile – conclude la deputata Pd – è che la Lega cerchi di fare propaganda sulla pelle dei lavoratori Sanac e delle loro famiglie. Non penso infatti che oggi il compito di un rappresentante delle istituzioni sia fare campagna elettorale, ma impegnarsi per raggiungere l'obiettivo. E in questo caso l'obiettivo oggi è impegnarsi tutti e a tutti i livelli per salvare la produzione e l'occupazione alla Sanac, lasciando da parte le polemiche e le demagogie".