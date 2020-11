"The Specials - Fuori Dal Comune" al Garibaldi Carrara, Astoria e Il Nuovo streaming

martedì, 17 novembre 2020, 12:27

Da domani sarà disponibile sulla piattaforma streaming al Nuovo La Spezia - Astoria Lerici - Garibaldi Carrara MioCinema "The Specials – Fuori dal Comune", The Specials – Fuori dal comune è diretto da Olivier Nakache e Éric Toledano (i registi di Quasi Amici) e interpretato da Vincent Cassel e Reda Kateb.



Il film, dopo aver chiuso con gran successo l'ultimo Festival di Cannes ed aver vinto il Premio del Pubblico al San Sebastián International Film Festival, è stato presentato e accolto con grande favore ad Alice nella Città, sezione autonoma e parallela dellaFesta del Cinema di Roma.



L'attesissima nuova commedia agrodolce di Olivier Nakache e Éric Toledano porta alla luce e affronta le problematiche quotidiane vissute da ragazzi affetti da autismo, storie vere, tratte da esperienze reali delle Onlus parigine e dei casi sotto la loro tutela.



Ad affiancare l'arrivo sul MioCinema di The Specials una rassegna di film dedicata dal titolo "Fuori dal comune", storie che raccontano esperienze e vissuti non convenzionali che hanno suscitato emozioni di pubblico e critica, grandi successi cinematografici a cui sono stati assegnati i più importanti premi internazionali.



I titoli della rassegna:

In viaggio verso un sognodi Tyler Nilson, Michael Schwartz (2019)

Tutti in piedi di Franck Dubosc (2018)

In viaggio con Adeledi Alessandro Capitano (2018)

Don't Worrydi Gus Van Sant (2018)

Non ci resta che vinceredi Javier Fesser (2018)

La famiglia Belierdi Eric Lartigau (2014)

Lo scafandro e la farfalladiJulian Schnabel, Laura Obiols (2007)

Il matrimonio di Tuyadi Quan'an Wang (2006)

Mare dentro di Alejandro Amenabar (2004)

Sulle mie labbradi Jacques Audiard (2001

