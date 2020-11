Viabilità. Sp 6 Bergiola (Massa): divieto di sosta con rimozione forzata e senso unico alternato

Altre notizie brevi

mercoledì, 4 novembre 2020, 19:57

Riceviamo e pubblichiamo questa lettera di rettifica, firmata dal presidente PT dell'Aero Club Marina di Massa, Giovanni Lenzi, ad un articolo apparso il 5 ottobre 2020 sulla Gazzetta di Massa Carrara relativo l'Aeroporto di Massa Cinquale:

mercoledì, 4 novembre 2020, 17:18

A seguito dell'emanazione del nuovo Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 3 novembre, l’Amministrazione comunale di Carrara rende noto che da giovedì 5 novembre e fino al prossimo 3 dicembre restano chiusi al pubblico il Museo Civico del Marmo e le tre sedi delle Biblioteche di Carrara, Avenza...

mercoledì, 4 novembre 2020, 17:08

Il sindaco di Carrara, Francesco De Pasquale, ha scritto alla direzione di Italgas per avere chiarimenti in merito alle voci di una possibile chiusura della sede di Carrara della società.

mercoledì, 4 novembre 2020, 13:53

GAIA S.p.A., Gestore del Servizio Idrico della Toscana Nord, comunica che sono in arrivo le bollette dell'acqua ad Aulla, Podenzana, Pontremoli e Tresana.Le bollette sono già state messe in consegna e scadranno il giorno 11 dicembre.Alla luce dello stato di emergenza sanitaria da Covid-19 in corso, GAIA ha intensificato i...

mercoledì, 4 novembre 2020, 13:14

Sono stati pubblicati sul sito della Provincia di Massa-Carrara (www.provincia.ms.it), nella sezione Amministrazione trasparente, raggiungibile anche dalla home page, gli elenchi dei candidati ammessi ai due concorsi pubblici i cui avvisi erano stati pubblicati nel luglio scorso ( con scadenza per le domande al 24 agosto 2020).

mercoledì, 4 novembre 2020, 12:31

Esprime commozione Confcommercio Massa Carrara, nell'apprendere la notizia della scomparsa di Gino Beghini, commerciante storico massese e autentico punto di riferimento per generazioni di imprenditori del settore abbigliamento. "Figure come la sua – ricordano il presidente provinciale di Confcommercio Giuseppe Pieretti e il direttore Sara Giovannini – hanno segnato un'epoca...

mercoledì, 4 novembre 2020, 10:54

Cosimo Maria Ferri, componente Commissione Giustizia Camera dei Deputati, decide di intervenire così con una nota stampa: "E’ un momento difficile per il Paese e anche per la nostra Toscana, il nuovo dpcm prova a trovare soluzioni restrittive che consentano di ridurre la curva dei contagi, il modello sanitario della...

mercoledì, 4 novembre 2020, 09:49

“La situazione dei laboratori aziendali che si occupano di processare i tamponi Covid è sicuramente complessa, ma se il sistema, pur con qualche innegabile difficoltà, sta reggendo lo dobbiamo all’impegno e agli sforzi fatti in questi mesi per adeguare strumentazioni e capacità di risposta in vista di una seconda ondata...

martedì, 3 novembre 2020, 16:10

"Come si apprende a mezzo stampa sarebbe stata preannunciata l'uscita di un bando Estar per l'assunzione di 60 operatori adibiti alle attività di CUP, di cui 20 nell'Usl Toscana Nord-Ovest, inquadrati come operatori tecnici specializzati, e assunti con contratto del comparto sanità pubblica a tempo indeterminato. Nella provincia di Massa-Carrara, agli...

martedì, 3 novembre 2020, 16:04

L’emergenza Coronavirus in Toscana è al livello 3 di allerta (intorno ai 1300 ricoveri) e la Regione ha chiesto alle Asl di iniziare ad utilizzare in questa fase anche i piccoli ospedali, per alleggerire la pressione sui presidi più grandi.