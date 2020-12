Appuntamento straordinario con i mercati di Marina e Avenza

venerdì, 11 dicembre 2020, 18:22

Domenica 13 dicembre a Marina di Carrara e domenica 20 dicembre in zona Peep ad Avenza i banchi degli ambulanti accoglieranno i cittadini con due uscite “straordinarie” in vista del Natale: lo ha deciso l’amministrazione comunale per provare a dare una boccata di ossigeno a uno dei tanti settori del commercio colpiti dalle restrizioni imposte dalla pandemia.



«Le misure di contenimento dei contagi hanno costretto all’annullamento di diversi mercati nel corso di quest’anno e molti appuntamenti si sono tenuti solo alla presenza di parte degli ambulanti. Per questo stiamo cercando di dare loro l’occasione per recuperare. Abbiamo puntato sul periodo natalizio cogliendo al balzo l’occasione offerta dall’allentamento delle restrizioni e pensando che queste sono giornate importanti per lo shopping» ha spiegato l’assessore al commercio Giovanni Macchiarini.



Il primo appuntamento è quindi per tutta la giornata di domenica a Marina di Carrara: per consentire lo svolgimento in sicurezza del mercato, la Polizia Municipale ha ordinato una serie di disposizioni su traffico e sosta. Per questo dalle ore 6.00 alle ore 20.00 è istituto un divieto di transito e sosta, con rimozione di tutti i veicoli nelle seguenti strade: via Fiorillo, nel tratto compreso tra via Lunense e via Garibaldi; via Fiorillo, nel tratto compreso tra via Sauro e la rotatoria di via Fiorillo con via Muttini; via Garibaldi, nel tratto compreso tra via Fiorillo e via Volpi; piazza Nazioni Unite (stesso tratto interessato dal mercato del giovedì); via Volpi, nel tratto compreso tra via Venezia e via Garibaldi; via Venezia, nel tratto compreso tra via Volpi e via Ingolstadt.