Arresti in Lunigiana, Mallegni (FI): "Fate presto e non traiamo conclusioni affrettate"

lunedì, 7 dicembre 2020, 18:22

"Quando accadono queste cose c'è solo da augurarsi che l'iter giudiziario sia il più rapido possibile e consiglio a tutti di non tirare mai conclusioni affrettate". Commenta così il senatore di Forza Italia Massimo Mallegni gli 8 arresti a Massa legati alla cooperativa Serinper.

"Non entro mai nelle azioni della Magistratura, la quale svolge secondo le proprie prerogative gli atti che ritiene necessari, ma spero vivamente che le questioni contestate possano essere chiarite nel minor tempo possibile" continua il senatore. L'operazione della Polizia Giudiziaria, condotta dal Comando provinciale dei Carabinieri di Massa-Carrara, coordinati dalla Procura ha infatti applicato le misure cautelari per i reati di corruzione e di traffico di influenze illecite. Come sempre accade, ciò che si legge all'indomani di queste azioni sono le posizioni e le convinzioni di una parte, vedremo nelle prossime settimane quale sarà la posizione degli indagati e per questo motivo invito tutti a non trarre conclusioni affrettate sull'accaduto" continua Mallegni.

"Auguro quindi agli amici Filippo Bellesi, sindaco di Villafranca e Stefano Benedetti presidente del Consiglio Comunale di Massa di dimostrare al più presto la loro estraneità ai fatti contestati, confermando che per noi si è innocenti fino alla sentenza di terzo grado".