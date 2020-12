ASL Toscana nord ovest: servizi aperti durante le festività natalizie

Altre notizie brevi

mercoledì, 23 dicembre 2020, 11:32

A seguito del nuovo Decreto Legge n. 172 del 18 dicembre 2020, il Comune di Carrara comunica che l’apertura del campo scuola di via Bassagrande a Marina sarà garantita, nel rispetto delle norme connesse all’emergenza Covid-19, secondo il seguente calendario: giovedì 24 dicembre (zona rossa), la struttura è aperta solo...

mercoledì, 23 dicembre 2020, 11:20

L 'Ordinanza Dirigenziale del Settore Polizia Municipale / Sicurezza Urbana / Traffico / TPL n. 653 del 22 dicembre 2020, istituisce dalle ore 13.00 di giovedì 24 dicembre 2020, alle ore 05.45 di lunedì 4 gennaio 2021 un divieto di transito per tutti i veicoli lungo la Strada dei Marmi,...

mercoledì, 23 dicembre 2020, 11:18

Il mercato settimanale del giovedì a Marina di Carrara, nelle giornate del 24 e 31 dicembre, si svolgerà in maniera ridotta e limitata al solo settore alimentare, a seguito dell’entrata in vigore del Decreto Legge n. 172 del 18 dicembre 2020.

mercoledì, 23 dicembre 2020, 10:26

Non poteva mancare il nostro territorio all’appuntamento con il settecentesimo anniversario della morte di Dante Alighieri. L’occasione è data dalle celebrazioni dantesche del 2021 e dal progetto che lega a questa ricorrenza due regioni: Toscana ed Emilia Romagna.

mercoledì, 23 dicembre 2020, 10:03

GAIA S.p.A., Gestore del Servizio Idrico della Toscana Nord, comunica che sono in arrivo le bollette dell'acqua nei Comuni di Licciana Nardi e Villafranca in Lunigiana. Le bollette sono già state messe in consegna e scadranno il 25 gennaio 2021.Alla luce dello stato di emergenza sanitaria da Covid-19 in corso, GAIA...

martedì, 22 dicembre 2020, 20:34

Il gruppo di maggioranza applaude all'iniziativa dell'amministrazione di concerto con Nausicaa di posizionare, in 5 punti strategici del territorio comunale, alcuni contenitori extra per la raccolta di carta ed organico, a disposizione dei cittadini per le prossime feste natalizie.

martedì, 22 dicembre 2020, 20:31

In occasione delle giornate festive, Nausicaa Spa su mandato dell'amministrazione comunale ha organizzato un servizio straordinario di raccolta per carta e organico. Si tratta delle due frazioni che nei prossimi giorni, per effetto dei pranzi tra Natale e Capodanno e del tradizionale scambio dei pacchi dono, registreranno sicuramente un incremento,...

martedì, 22 dicembre 2020, 20:28

Nausicaa Spa comunica che nei giorni prefestivi, giovedì 24 dicembre e giovedì 31 dicembre, la Ricicleria di via Berneri ad Avenza sarà chiusa nel pomeriggio e osserverà il seguente orario di apertura mattutina: 07.30-12.30. La multiservizi ricorda inoltre che per tutti gli orari e le informazioni utili sulla raccolta differenziata...

martedì, 22 dicembre 2020, 20:17

ASMIU comunica che nei giorni di:

lunedì, 21 dicembre 2020, 10:26

Il presidente della Provincia di Massa-Carrara, Gianni Lorenzetti, ha convocato la prossima seduta del consiglio provinciale, in videoconferenza, per martedì 22 dicembre 2020 alle ore 18,30.