ASMIU comunica che dal 21 dicembre 2020 prendono avvio tre importanti iniziative molto attese

giovedì, 17 dicembre 2020, 15:16

L’apertura di un Infopoint alla Partaccia dedicato alle utenze domestiche residenti ad Alteta, Partaccia e Zona Industriale (Zona A).

Da lunedì 21 dicembre fino al 2 gennaio 2021 (festivi esclusi) – in orario 9:30-16:00, sarà attivo il nostro infopoint presso i locali della ex farmacia comunale in Via del Cacciatore - angolo Via Baracchini.

Le utenze domestiche potranno ritirare la seconda fornitura gratuita di sacchi per l’anno 2021.

L’attivazione di un Infopoint, in Via Serchio, presso i locali del Comune di Massa, dove le utenze domestiche potranno ritirare il kit agile (solo sacchi compostabili e sottolavello areato da 10 litri necessario per la raccolta differenziata dell’organico) da utilizzare all’isola ecologica di quartiere.

Le isole ecologiche presenti in Via Pisa e in Via Magliano sono utilizzabili dalle famiglie di:

Via G. Rossini

Via Grosseto

Lungomare di Levante (tratto tra Viale Roma e Viale della Repubblica)

Via Magliano

Via Montecatini

Via Serchio

Via Pisa (tra Via Empoli e Lungomare di Levante)





L’infopoint a è aperto da lunedì 21 dicembre fino al 2 gennaio 2021 (festivi esclusi) – in orario 9:30-16:00.

Il kit agile può essere ritirato dall’intestatario TARI o in alternativa da un delegato purché porti con se copia del bollettino TARI.

Per le attività commercialinecessitanti di bidoncini carrellati sarà fatto il servizio porta a porta con calendario dedicato.

Ricordiamo agli utenti di presentarsi sempre muniti di mascherina e mantenendo la distanza di sicurezza.





L’Avvio del servizio di raccolta porta a porta dell’olio alimentare.

Da lunedì 21 dicembre è possibile prenotare il ritiro dell’olio alimentare per i possessori della tanichetta ASMIU.

L’utente può prenotare il ritiro in due modi:

tramite DifferAPP (Prenota servizio -> scegli il tipo di servizio da prenotare -> ritiro olio alimentare)

telefonando al numero 0585 831220, dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 12.30. Attenzione per prenotare il ritiro telefonicamente l’utente dovrà, ascoltando il messaggio preregistrato, premere 1 e poi premere 3.

Una volta fissato l’appuntamento per il ritiro, la mattina del giorno concordato, entro le ore 7:00, si deve lasciare il contenitore fuori dalla propria abitazione (cancello, porta, portoncino), in modo tale che il nostro operatore possa eseguire il servizio di svuotamento.

Il nostro addetto lascerà la tanichetta dove l'ha trovata in modo che l'utente la riporti in casa.