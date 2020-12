Bartolini (Lega): "Apicoltori in allarme per l'arrivo della nefasta vespa velutina"

Altre notizie brevi

martedì, 1 dicembre 2020, 18:26

Il comune di Carrara informa che la rata relativa al terzo quadrimestre 2020 del Vitalizio Comunale del Marmo, unitamente al sussidio natalizio, verranno pagati presso la Banca Carige Spa (sede di Carrara in via Roma 2) e presso le altre filiali della Banca Carige Spa a partire da lunedì prossimo...

martedì, 1 dicembre 2020, 18:05

Codice giallo per neve su tutta la fascia appenninica settentrionale della regione, con validità dalle 21 di oggi, martedì, fino alla mezzanotte di domani, mercoledì 2 dicembre. Lo ha emesso la Sala operativa unificatapermanente della Protezione civile regionale.Per domani, mercoledì, possibilità di nevicate fino a 700-800 metri di quota in Appennino. Possibili nevicate...

martedì, 1 dicembre 2020, 18:01

La realizzazione del nuovo ponte di Albiano Magra e molte altre opere infrastrutturali di competenza di Anas strategiche per la Toscana sono state al centro dell'incontro che si è tenuto oggi presso la sede Anas diFirenze tra il presidente della Regione Eugenio Giani, l'assessore regionale alle infrastrutture Stefano Baccelli, il responsabile Anas per...

martedì, 1 dicembre 2020, 13:24

"Cinema chiuso, cuore aperto", Cosa prevede l'iniziativa? Tutti i martedi e i giovedi il Nuovo dalle ore 10.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle ore 18.00 apre lo sportello di Via Colombo 99 al pubblico dove si potrà acquistare uno o più biglietti per il cinema, fare le nuove tessere e abbonamenti...

lunedì, 30 novembre 2020, 14:09

Per il secondo appuntamento con i “Giovedì del Carmi”, in programma il 3 dicembre, Andrea Fusani illustrerà, per la prima volta, il progetto monografico dedicato a Giovanni Antonio Cybei, progetto nato nel 2018 nell'ambito delle iniziative per i 250 anni dalla fondazione dell'Accademia di Belle Arti di Carrara e che...

lunedì, 30 novembre 2020, 13:30

Riceviamo e volentieri pubblichiamo questo ricordo di Gianni Franzoni fatto dal Partito Socialista di Carrara:"Fatichiamo a credere che Gianni non è più con noi perché era l'amico e il compagno con il quale abbiamo condiviso, negli anni, tutti momenti che segnano la vita di una comunità.

lunedì, 30 novembre 2020, 10:45

È stato presentato nei giorni scorsi il progetto “Pillole Musicali per l’Anima” nato per portare, seppur a distanza, la musica negli ospedali della Toscana. La pandemia Covid-19 ha reso impossibile l’attività in presenza all’interno degli ospedali da qui l’idea di realizzare un progetto per continuare a offrire questo servizio oltre...

lunedì, 30 novembre 2020, 09:57

È stato revocato lo sciopero di venerdì 4 dicembre 2020 precedentemente indetto dal sindacato Fials e indirizzato a tutti i dipendenti dell'Azienda USL Toscana nord ovest per tutti i profili del comparto.L’erogazione dei servizi sanitari (esami, ambulatori ecc) e amministrativi (prenotazione esami, accettazione ecc) sarà quindi regolare.

domenica, 29 novembre 2020, 18:47

“Ci siamo visti costretti ad organizzare in autonomia le audizioni per discutere il regolamento degli agri marmiferi di Massa con i vari portatori di interesse. A nulla è valsa la mia richiesta di poterlo fare direttamente in commissione ambiente, considerato tutto il tempo che avevamo a disposizione.” È il consigliere Paolo...

sabato, 28 novembre 2020, 13:00

Il Presidente della commissione di controllo della discarica di cava fornace, Andrea Cella, torna sulle recenti dichiarazioni rilasciate dalla società Programma Ambiente, che gestisce il sito e vorrebbe scaricare in fognatura il liquido percolato originato dalle piogge e dalle operazioni in discarica: "Attualmente tale liquido viene raccolto in apposite vasche...