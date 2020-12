Carrara sostiene i "Pensieri di Natale" di Ctt: per i vincitori laboratori nei musei cittadini

Altre notizie brevi

giovedì, 17 dicembre 2020, 17:23

L’amministrazione comunale ha avviato la consegna dei buoni spesa destinati a persone e famiglie che si sono trovate in difficoltà a causa dell'emergenza Covid. Il sostegno è stato riattivato in questa seconda “ondata” della pandemia con lo stanziamento di 440 mila euro di fondi per la solidarietà alimentare previsti dal...

giovedì, 17 dicembre 2020, 16:34

Prosegue la rassegna di incontri on-line organizzata dallo Sportello Migranti e Antidiscriminazione del comitato ARCI di Massa-Carrara in collaborazione con il Comune di Carrara, il Comune di Filattiera, l'Azienda Usl Toscana Nord Ovest, l'Ufficio per l'Esecuzione Penale Esterna, la Cgil Massa Carrara, l'Altro diritto ODV e il Circolo Arci Agogo.

giovedì, 17 dicembre 2020, 16:21

L’amministrazione conferma e amplia il provvedimento dello scorso anno con cui nel periodo natalizio era stato modificato il piano della sosta introducendo la “sosta di cortesia” negli stalli più utilizzati del centro città.A partire da domani, venerdì 18 dicembre e fino al 5 gennaio 2021, tutti i giorni le prime...

giovedì, 17 dicembre 2020, 15:18

ACI Massa Carrara ricorda ai soci e a tutti gli automobilisti che fino al 15 aprile sulle strade che riportano apposita segnaletica - a titolo esemplificativo tutte le nostre strade provinciali e le autostrade - è obbligatorio montare pneumatici invernali oppure avere a bordo catene da neve compatibili con le...

giovedì, 17 dicembre 2020, 15:16

L’apertura di un Infopoint alla Partaccia dedicato alle utenze domestiche residenti ad Alteta, Partaccia e Zona Industriale (Zona A).

giovedì, 17 dicembre 2020, 15:05

Cashback di Natale, un'opportunità o una fregatura? Non dipende solo dai consumatori ma anche dalle apparecchiature di registrazione dei commercianti. A fare luce su una delle ultime misure messe in campo dal Governo è l'Adoc Toscana Nord, tramite il presidente Mauro Bartolini e la referente Valentina Sparavelli.

giovedì, 17 dicembre 2020, 14:58

Il comune di Carrara ha partecipato al bando “Verde Urbano” della Regione Toscana con un progetto per l'abbattimento delle emissioni responsabili dei cambiamenti climatici. Si tratta di un bando rivolto a 63 comuni individuati dalla Regione con maggiori criticità in tema di qualità dell’aria, e che ha come scopo quello...

giovedì, 17 dicembre 2020, 14:57

"Sprecare certe occasioni è davvero imperdonabile, ma purtroppo è quello che sta accadendo a Massa e non per colpa dei professionisti, delle imprese e delle famiglie, ma per precisa responsabilità di chi ha pensato bene di non fare nulla per mettere in condizione l'apparato tecnico del Comune di poter rispondere...

mercoledì, 16 dicembre 2020, 23:32

Il superbonus 110% va prorogato almeno fino al 2023, dotandolo di adeguate risorse finanziarie aggiuntive.E’ la richiesta che come FENAPI di Massa Carrara ribadiamo ai Parlamentari del territorio affinché si facciano carico presso il Governo.

mercoledì, 16 dicembre 2020, 16:04

Sono iniziate oggi le opere di risistemazione delle opere poste nelle aiuole esterne al casello autostradale. L’intervento si è reso necessario dopo l’avvio dei lavori per la realizzazione a cura di Salt della nuova rotatoria che migliorerà la viabilità e la sicurezza dei mezzi in entrata e in uscita dalla A12.