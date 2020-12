“Ciao Enrico, grande protagonista del nostro tempo": Forza Italia Giovani lo ricorda con affetto

Altre notizie brevi

venerdì, 18 dicembre 2020, 13:35

"Con la scomparsa di Enrico Ferri, perdiamo un politico di grande livello, che ha speso la sua vita al servizio della gente e del territorio, di grandi qualità umane. Grazie a lui e al provvedimento famoso del limite dei 110 km/h in autostrada, anche nel nostro Paese arrivò la cultura...

venerdì, 18 dicembre 2020, 12:59

Non si fermano le attività del Liceo Musicale Palma; il Natale è sempre stato tempo di concerti e anche quest’anno gli alunni e i docenti proveranno a far vivere a tutti, con la loro musica, l’atmosfera natalizia.

venerdì, 18 dicembre 2020, 10:53

GAIA, la sua trasformazione, più in generale il tema dell’acqua, dopo essere completamente spariti dai radar della discussione politica, sono ritornati in Consiglio comunale con un’interrogazione del M5S. A illustrarne i particolari è il consigliere Paolo Menchini: “Per anni abbiamo sentito il centro destra inneggiare all’uscita da Gaia con proclami...

venerdì, 18 dicembre 2020, 09:34

La crisi la pagano gli artigiani. Da gennaio a settembre 2020 le persone artigiane attive, ovvero i titolari di impresa, sono complessivamente diminuiti ma a pagare il prezzo più alto sono gli under 50 con 170 unità in meno. Tra lo stesso periodo del 2019 ed il 2020 il numero di...

venerdì, 18 dicembre 2020, 09:33

“Ieri ci ha lasciato una grande persona” commenta così il Senatore di Forza Italia Massimo Mallegni la triste scomparsa dell’ex Ministro, parlamentare e sindaco di Pontremoli Enrico Ferri.

giovedì, 17 dicembre 2020, 17:23

L’amministrazione comunale ha avviato la consegna dei buoni spesa destinati a persone e famiglie che si sono trovate in difficoltà a causa dell'emergenza Covid. Il sostegno è stato riattivato in questa seconda “ondata” della pandemia con lo stanziamento di 440 mila euro di fondi per la solidarietà alimentare previsti dal...

giovedì, 17 dicembre 2020, 16:34

Prosegue la rassegna di incontri on-line organizzata dallo Sportello Migranti e Antidiscriminazione del comitato ARCI di Massa-Carrara in collaborazione con il Comune di Carrara, il Comune di Filattiera, l'Azienda Usl Toscana Nord Ovest, l'Ufficio per l'Esecuzione Penale Esterna, la Cgil Massa Carrara, l'Altro diritto ODV e il Circolo Arci Agogo.

giovedì, 17 dicembre 2020, 16:21

L’amministrazione conferma e amplia il provvedimento dello scorso anno con cui nel periodo natalizio era stato modificato il piano della sosta introducendo la “sosta di cortesia” negli stalli più utilizzati del centro città.A partire da domani, venerdì 18 dicembre e fino al 5 gennaio 2021, tutti i giorni le prime...

giovedì, 17 dicembre 2020, 15:18

ACI Massa Carrara ricorda ai soci e a tutti gli automobilisti che fino al 15 aprile sulle strade che riportano apposita segnaletica - a titolo esemplificativo tutte le nostre strade provinciali e le autostrade - è obbligatorio montare pneumatici invernali oppure avere a bordo catene da neve compatibili con le...

giovedì, 17 dicembre 2020, 15:16

L’apertura di un Infopoint alla Partaccia dedicato alle utenze domestiche residenti ad Alteta, Partaccia e Zona Industriale (Zona A).