Concerti in streaming del Liceo Musicale

venerdì, 18 dicembre 2020, 12:59

Non si fermano le attività del Liceo Musicale Palma; il Natale è sempre stato tempo di concerti e anche quest’anno gli alunni e i docenti proveranno a far vivere a tutti, con la loro musica, l’atmosfera natalizia.

Sabato 19 il secondo open day in su piattaforma zoom, un occasione per sentire anche esibizioni live in streaming degli alunni.

Questo il link per accedere:

https://zoom.us/j/7456643875? pwd=ZlNwalJGOGxid2JqMXd6cGVYVWVHdz09

Ma la novità i tre concerti in streaming sul canale you tube della scuola, PalmaOrchestra, con protagonisti i bravissimi alunni del liceo; tante esibizioni, che non escludono nessun genere o repertorio, dal barocco alla musica extra colta; le riprese sono state effettuate nell’Aula Magna della scuola e nella Sala della Villa della Rinchiostra, messa a disposizione dall’Amministrazione Comunale

I concerti verranno trasmessi dal canale youtube del liceo musicale, “palmaorchestra” nei giorni

21, 22, 23 dicembre alle ore 18.30 e verranno replicati nei giorni 28, 29, 30 dicembre nel medesimo orario.

Il link al canale youtube:

https://www.youtube.com/channel/UCt0VMsrKCSv3IAfMBDAy9Tw