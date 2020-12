Concorso Letterario FantasticHandicap 2020: i vincitori

mercoledì, 9 dicembre 2020, 08:57

Ad aggiornare su tutte le notizie relative al XVIII Edizione del Premio Letterario FantasticHandicap 2020 è Silvia Tamberi, coordinatrice del Centro Documentazione Handicap di Carrara:

La Giuria è composta da:

Presidente

Andrea Vianello Giornalista Direttore di RAI NEWS

Giuria:

Armanetti Monica, Responsabile della Biblioteca civica di Carrara

Ceccarelli Luciana, Dirigente Scolastica

Damasseno Maria Dea, Presidente CDH

Forti Federica, Assessore alla Cultura del Comune di Carrara

Furfori Imo, Volontario CDH

Galleni Anna, Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Carrara

Martini Virginia, Regista teatrale

Petacco Ariodante Roberto, Critico cinematografico e letterario

Ragaglini Raffaella Carla, Psicologa

Tamberi Silvia, Scrittrice, Coordinatrice CDH



Sono risultati vincitori:

Sezione A

1° Classificato: “E” di Barbara Cortinovis di Lissone (MB)

Premio € 500,00 con Targa

2° Classificato: “Qualcosa come dislessico” di Michela Pagni di Montopoli in Val d’Arno (PI)

Premio € 300,00 con Targa

3° Classificato: “WonderSandra” di Ambra Malerba di Bastida Pancarana (PV) Premio € 200,00 con Targa



Segnalati con Pergamena:

-“Oltre il tempo” di Silvana Stremiz di Remanzacco (UD)



-“Con gli occhi di una madre” di Giovanna Caputo di Caccurri (KR)

-“Il diverso stato della normalità” di Vanes Ferlini di Imola (BO)

Sezione B Giovani:

1° Classificato “La bambolina speciale” di Giorgia Bordani di Marino (Roma)

Premio € 150,00 con Targa

2° Classificato “Il silenzio delle margherite” di Ilaria Santini di Carrara (MS)

Premio Targa

3° Classificato “L’altra sponda del fiume” di Nicoletta Rulli di Locri (RC)

Premio Targa

Segnalati Sezione B

-“Lilli” di Angelina Ardissino di Cigliano (VC)

-“Una macchina molto speciale” di Sofia Gazzola di Massa

Data la situazione pandemica nazionale non è possibile realizzare la consueta cerimonia di premiazione del concorso. Per sopperire a quanto detto, il CDH ha organizzare un evento on-line previsto per Sabato 12/12/20 alle ore 16.00. I raccanti vincitori saranno interpretati dall’attore Matteo Procuranti di Blanca teatro.

In seguito sarà possibile vedere la registrazione dell’evento sito dell’Associazione: www.cdhcarrara.it oppure sulla pagina Facebook: https://www.facebook.com/cdhcarrara