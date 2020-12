Confartgianato e Cna: richiesta alle amministrazioni comunali per l'apertura facoltativa di estetiste, tatuatori e acconciatori l'8 dicembre e tutte le domeniche del mese

giovedì, 3 dicembre 2020, 19:13

In attesa della prossima decisione governativa che dovrebbe sancire il ritorno della Toscana dalla “Zona Rossa” a quella Arancione le scriventi Associazioni, Confartigianato e CNA, hanno inviato a tutti i comuni della nostra provincia la richiesta di modificare le ordinanze relativamente ai giorni di chiusura del mese di dicembre per estetiste, tatuatori e acconciatori. Infatti in conseguenza delle proposte emerse dalle assemblee di categoria, tenutesi sul finire del 2019, le amministrazioni comunali della provincia avevano emesso un ordinanza che stabiliva la chiusura nei giorni festivi, domeniche comprese. La pandemia del Covid-19 ha colpito duramente il settore dei servizi alle persone, sia nella prima che nella seconda ondata, soprattutto i centri benessere le estetiste e i tatuatori che, col passaggio della Toscana da zona arancione a rossa, hanno dovuto, a differenza degli acconciatori, chiudere le attività.

Confartigianato e CNA hanno sempre manifestato il loro disappunto per il diverso trattamento riservato ai centri benessere, alle estetiste e ai tatuatori che, come ampiamente verificabile, hanno dimostrato una grandissima attenzione alle misure anti Covid-19, investendo parecchie risorse per attenersi ai protocolli anti contagio che, lo provano i fatti, hanno garantito al personale e alla clientela il massimo della sicurezza.

Alle luce di quanto sopra le scriventi Associazioni per consentire alle attività succitate, così pesantemente colpite nell’aspetto economico, di poter avere un minimo di respiro in un mese determinante per il lavoro come quello di dicembre, hanno presentato alle amministrazioni comunali della provincia di consentire l’apertura facoltativa martedì 8 dicembre e per tutte le domeniche del mese.