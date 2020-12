Consigli per la guida invernale da parte dell’ACI Massa Carrara, obblighi anche per le Microcar

giovedì, 17 dicembre 2020, 15:18

ACI Massa Carrara ricorda ai soci e a tutti gli automobilisti che fino al 15 aprile sulle strade che riportano apposita segnaletica - a titolo esemplificativo tutte le nostre strade provinciali e le autostrade - è obbligatorio montare pneumatici invernali oppure avere a bordo catene da neve compatibili con le ruote del veicolo.

L’obbligo è per tutti i veicoli a motore come previsto dalla direttiva MIT prot. 1580/2013 sulla circolazione stradale in periodo invernale e in caso di emergenza neve. Per veicolo a motore - spiega il direttore ACI Umberto Rossi - si intende: autoveicoli cioè autovetture, autocarri, autobus, trattori stradali, autocaravan (camper), ciclomotore a tre ruote, ciclomotore a quattro ruote, ovvero i quadricicli leggeri, detti “microvetture” o “microcar”, tricicli cioè i motoveicoli a tre ruote con distanza assi anteriori >460 mm, motocarri, motocarrozzette e quadricicli a motore.

Nel caso in cui si fosse sprovvisti sono previste sanzioni fino a oltre 300 euro. L’ACI Massa Carrara, per affrontare in sicurezza il prossimo periodo invernale, invita a verificare anche i liquidi antigelo, i livelli dell’olio motore, lo stato dei freni e i pneumatici poiché le gomme usurate, già di per se pericolose soprattutto nel periodo invernale, sulle catene non garantiscono la sufficiente presa e rischiano di creare slittamenti improvvisi e molto pericolosi. Per completezza di informazione dall’obbligo sono escluse le biciclette, i ciclomotori a due ruote (motorini e scooter), i motocicli anche con carrozzetta (sidecar), i rimorchi e le roulotte.

Questi, nel periodo di vigenza dell’obbligo, possono circolare solo in assenza di neve o ghiaccio sulla strada e di fenomeni nevosi in atto. Per i soci ACI, in caso di avaria – ricorda il Presidente ACI Fabrizio Panesi - è prevista l'auto sostitutiva provvista di gomme invernali e lo sblocco del carburante diesel in caso di congelamento presso l'officina Aci Global più vicina. Per ogni necessità di chiarimento l’ACI Massa Carrara e la rete delle Delegazioni sul territorio è a disposizione sul sito www.massacarrara.aci.it, sui canali social e sulla mail istituzionale redazione@massacarrara.aci.it.